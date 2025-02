Škultéty: Problém nízkeho čerpania je inde, nie v tom, kto je pri moci

Bratislava 27. februára (TASR) - Dnes je už viac-menej isté, že SR príde o niekoľko desiatok miliónov eur, ktoré boli určené na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom miestnych akčných skupín (MAS). Uviedol to predseda Národnej siete (NS) MAS SR Štefan Škultéty v reakcii na vyjadrenia ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD), ktorý v utorok (25. 2.) na tlačovej konferencii obvinil z nedostatočného čerpania opatrenia Leader svojich predchodcov. Rovnako, ako pred rokom, aj v súčasnosti NS MAS SR podľa Škultétyho tvrdí, že problém nízkeho čerpania je úplne inde, nie v tom, kto je pri moci.



"Považujeme za dôležité zdôrazniť, že Národná sieť MAS SR aj jednotlivé MAS upozorňovali na nedostatky všetky vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, aj Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA), bývalé aj súčasné," spresnil predseda NS MAS SR, ktorá združuje 78 MAS po celom Slovensku. Stále podľa neho platí, že MAS-ky chcú pomôcť.



"Pre nás bolo najzložitejšie to, že sa ľudia vo vedení často menili a teda každému novému riaditeľovi sme museli problematiku MAS vysvetľovať odznova. Tak ako aj teraz, aj predtým bol problém s komunikáciou, informovanosťou a metodickým usmernením MAS. Žiadne vedenie doteraz potenciál MAS nepochopilo a nevyužilo. Ak by áno, boli by kapacity MAS využívané aj v iných podporných programoch, ako napríklad v ČR," doplnil.



Napriek tomu, že v posledných mesiacoch skutočne došlo k určitým zjednodušeniam aj k zrýchleniu čerpania, stále je tu podľa Škultétyho množstvo dlhodobo neriešených aj nových problémov, ktoré zlepšeniu čerpania v rámci opatrenia Leader nepomáhajú. Napríklad naďalej neprimerane dlho trvá uzatváranie zmlúv, bez ktorých už žiadatelia nechcú ísť do realizácie projektov.



Upozornil, že NS MAS SR sa zatiaľ nedarí dosiahnuť ani predĺženie termínu oprávnenosti výdavkov, ktoré je stále nastavené iba do 30. júna 2025, pričom niektoré projekty ešte nie sú ani vyhodnotené, niektoré ani predložené.



Ako nedostatočne pripravené sa podľa neho javí aj tzv. zjednodušené vykazovanie výdavkov, ktoré spočíva v tom, že by sa nemalo kontrolovať verejné obstarávanie ani účtovné doklady, ale len to, či bol projekt zrealizovaný a či bol splnený účel projektu. Zatiaľ čo verejné obstarávanie PPA naozaj nekontroluje, pri účtovných dokladoch je to naopak.



NS MAS oceňuje opatrenia, ktoré MPRV robí preto, aby financie vracalo čo najmenej MAS. Zároveň však upozorňuje na to, že podľa nariadenia EÚ mali byť MAS vybrané do konca roka 2023. "My dodnes nepoznáme ani len podrobné podmienky ich výberu a fungovania. Ak aj niečo MPRV pripravuje, tak opäť v duchu 'o nás bez nás', čo je na škodu veci. Na konci obdobia v roku 2029 budeme hasiť rovnaké problémy ako dnes," uzatvoril Škultéty.



Takáč 25. februára uviedol, že európske finančné prostriedky určené pre MAS nebudú všetky vyčerpané. Za slabé čerpanie zdrojov určených pre MAS podľa neho môžu príslušní politici, ktorí na Slovensku vládli v rokoch 2020 až 2023, najmä teraz opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a vtedajší minister pôdohospodárstva Ján Mičovský.