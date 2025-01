Sieť akčných skupín: NKÚ potvrdil to, na čo sa roky upozorňovalo

Bratislava 29. januára (TASR) - Národná sieť Miestnych akčných skupín (MAS) SR s veľkým záujmom prijala správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o výsledku kontroly MAS, ktorá prebiehala v minulom roku. NKÚ v nej potvrdil závažné systémové zlyhania štátnych inštitúcií pri čerpaní eurofondov určených na miestny rozvoj prostredníctvom MAS.



"Na kľúčové problémy, ktoré NKÚ vo svojej správe identifikoval, sme upozorňovali dlhodobo a opakovane. Nikto nás však väčšinou nepočúval," uviedol predseda Národnej siete MAS SR Štefan Škultéty. Sieť združuje 78 MAS po celom Slovensku. Desiatky listov, pracovných stretnutí, pripomienkovaní a rôznych podnetov podľa MAS SR viedlo len k veľmi nepatrným zmenám, ktoré prichádzali neskoro.



NKÚ poukázal na veľmi nízke čerpanie európskych financií určených na rozvoj vidieka. Čerpanie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na projekty podporené cez MAS dosiahlo na konci obdobia 59,3 % (44,1 milióna eur). V rámci Programu rozvoja vidieka (PRV), ktorý má predlženú realizáciu o dva roky, t. j. do konca roku 2025, bolo na projekty miestnych aktérov vyplatených ku koncu novembra 2024 len 19,7 milióna eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 16 %. Rok predtým to bolo len 7,1 %. "Napriek tomu, že kontrola na PPA sa v posledných mesiacoch zrýchlila, nebude to stačiť. Dobehnúť sklz niekoľkých rokov bude pravdepodobne nemožné," doplnila Miroslava Vargová, odborná konzultantka Národnej siete MAS SR.



Na riziko nedočerpania financií upozornila aj správa NKÚ. Predseda národných kontrolórov Ľubomír Andrassy uviedol, že finančný dosah za zlyhanie štátu budú znášať miestne akčné skupiny a samosprávy v nich zapojené alebo sankcie za dlhodobo neriešené nedostatky pôjdu na účet štátneho rozpočtu.



Miestne akčné skupiny zastúpené Národnou sieťou MAS SR odmietli niesť zodpovednosť za nízke čerpanie. Podľa MAS SR boli na Slovensku prvé projekty preplatené až po ôsmich rokoch od začiatku programového obdobia a žiadatelia v rámci PRV čakali na preplatenie žiadosti o platbu v priemere tri roky, pričom najdlhšie takmer päť rokov. Extrémne dlhé lehoty kontrol najmä na strane PPA patrili medzi pravidelné výhrady Národnej siete MAS SR.



Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) v stredu uviedol, že fungovanie MAS je zlyhaním rezortu, ktorý v tom čase riadila súčasná poslankyňa parlamentu Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ).



Sieť MAS upozornila že zle sa môže skončiť podpora miestneho rozvoja aj v aktuálnom období 2023 - 2027, v ktorom malo dôjsť k výberu MAS v novembri 2023. "Slovensko opäť mešká s nastavením pravidiel a transparentným výberom MAS, čo sa prejaví o pár rokov v podobe rovnakých, ak nie horších výsledkov, ako máme dnes. Riadiaci orgán do bodky opakuje chyby súčasného obdobia," uzatvoril Škultéty a dodal, že Národná sieť MAS SR je pripravená aktívne prispieť k náprave a zabezpečiť efektívne využitie eurofondov v prospech slovenského vidieka.