< sekcia Ekonomika
Maserati vykázal za rok 2025 čistú stratu 840,2 milióna eur
Tržby automobilky v roku 2025 klesli takmer o 37 % na 506,8 milióna eur.
Autor TASR
Miláno 7. mája (TASR) - Finančná situácia výrobcu luxusných automobilov Maserati sa ďalej zhoršila. Jeho čistá strata v minulom roku dosiahla 840,2 milióna eur, čo je nárast oproti 701 miliónom eur evidovaným za rok 2024. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá sa odvolala na štvrtkové vydanie denníka Milano e Finanza.
Tržby automobilky v roku 2025 klesli takmer o 37 % na 506,8 milióna eur. Kým v roku 2024 predala ešte 10.030 vozidiel, v roku 2025 ich počet klesol o 42 % na 5850. Spoločnosť, ktorá zamestnáva celkovo 842 ľudí, v rámci reštrukturalizačného programu zrušila 33 pracovných miest. Z finančného hľadiska je značka naďalej silne závislá od podpory materskej skupiny Stellantis. Tá v minulom roku rozhodla o navýšení kapitálu o 850 miliónov eur na podporu Maserati, potom čo jej v predchádzajúcom roku poskytla 350 miliónov eur. Stellantis napriek pretrvávajúcim stratám potvrdil, že Maserati si ponechá ako strategickú luxusnú značku vo svojom portfóliu, napísal denník Milano e Finanza.
Tržby automobilky v roku 2025 klesli takmer o 37 % na 506,8 milióna eur. Kým v roku 2024 predala ešte 10.030 vozidiel, v roku 2025 ich počet klesol o 42 % na 5850. Spoločnosť, ktorá zamestnáva celkovo 842 ľudí, v rámci reštrukturalizačného programu zrušila 33 pracovných miest. Z finančného hľadiska je značka naďalej silne závislá od podpory materskej skupiny Stellantis. Tá v minulom roku rozhodla o navýšení kapitálu o 850 miliónov eur na podporu Maserati, potom čo jej v predchádzajúcom roku poskytla 350 miliónov eur. Stellantis napriek pretrvávajúcim stratám potvrdil, že Maserati si ponechá ako strategickú luxusnú značku vo svojom portfóliu, napísal denník Milano e Finanza.