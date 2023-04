MAŠKRTNÍCI: Nemci zjedia takmer 10 kilogramov čokolády na osobu za rok

Bonn 4. apríla (TASR) - Čokoláda patrí v Nemecku medzi obľúbené pochúťky. Aj napriek vysokej inflácii a slabej ekonomike nemeckí výrobcovia čokolády vlani zvýšili svoju produkciu o 1,7 % na 1,2 milióna ton. Uviedlo to v utorok nemecké združenie cukrárenského priemyslu (BDSI) so sídlom v Bonne. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Spotreba čokolády na obyvateľa v Nemecku minulý rok mierne vzrástla na odhadom 9,56 kilogramu, napísala DPA.



Očakáva sa, že počas Veľkej noci skonzumuje každý obyvateľ krajiny viac ako jedného čokoládového zajačika. Firmy v odvetví preto vyrobili 108 miliónov čokoládových zajačikov určených na predaj v Nemecku.



Ale ani cukrárskemu priemyslu sa nevyhol rast cien energií a vstupných surovín. To sa premietlo do cien čokoládových výrobkov v Nemecku, ktoré stúpli rýchlejšie ako výroba, a to o 4,5 %. Výrazne vzrástol aj export.



Debaty o zdravej strave neovplyvnili chuť obyvateľov krajiny na čokoládu. Na začiatku 80. rokov minulého storočia bol odhad spotreby na osobu podstatne nižší, a to 6,5 kilogramu.



Podľa hovorkyne BDSI by sa tieto čísla mali interpretovať opatrne, pretože definície čokoládových výrobkov sa za uplynulé desaťročia zmenili. Uviedla tiež, že v Nemecku zostáva obľúbenou mliečna čokoláda napriek tomu, že mnohí výrobcovia rozširujú svoj sortiment o horkú čokoládu s vysokým obsahom kakaa.



Na trhu sa čoraz viac ponúkajú aj vegánske varianty a produkty s použitím kakaa zo špecifických krajín pôvodu, ako Ekvádor alebo Peru.