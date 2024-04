Mäso, mlieko aj múka, Kaufland zlacnil 1600 výrobkov až do výšky 50%

Bratislava 18. apríla (OTS) - Slovenskí spotrebitelia a ich peňaženky v posledných mesiacoch dostávali poriadne zabrať, pretože na nákup potravín vynakladali miestami až 26 % zárobkov. Teraz si konečne môžu vydýchnuť, lebo Kaufland prichádza s dobrou správou. V jeho predajniach môžu nakupovať výhodnejšie, zlacnil totiž až 1 600 výrobkov. V porovnaní medzi aprílom 2023 a aprílom 2024 poklesli v obchodnom reťazci ceny až do 50 % a toto zlacnenie sa na rozpočtoch slovenských domácností prejaví o to viac, že sa týka produktov naprieč celým sortimentom.Výrazné zníženie zákazníci Kauflandu pocítia pri základných potravinách ako pečivo, mlieko, mäso, ale tiež mliečne či mäsové výrobky. Oproti vlaňajšku nakúpia výhodnejšie aj múku, cestoviny, kávu, čaj, cukor, rôzne druhy nátierok alebo zeleniny, no v zozname nechýba ani drogéria či kozmetika.tvrdíReťazec sa snaží udržiavať ceny predávaných produktov na takej úrovni, aby ponúkal najlepší možný pomer výhodných cien a vysokej kvality. Jeho zodpovedný prístup k potrebám zákazníkov dokazuje aj zlacnenie, pri ktorom v porovnaní s minuloročným aprílom klesli ceny až do výšky 50 % a ktoré sa týka 1 600 produktov. Kaufland tak slovenským spotrebiteľom umožňuje vložiť si pri nákupe do košíka také výrobky, ktoré im naozaj vyhovujú a zároveň za ne môžu zaplatiť menej ako vlani.Zoznam produktov v je zverejnený na Medziročný pokles cien | Kaufland