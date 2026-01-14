< sekcia Ekonomika
Mäso z farmy v Brezne by sa do škôl či škôlok mohlo dostať o rok
Aktuálne majú vyše 50 kusov z dvoch odolných škótskych plemien chovaných na mäso.
Autor TASR
Brezno 14. januára (TASR) - Breznianska mestská farma Brezinky začala v druhej polovici vlaňajšieho roka aj s chovom hovädzieho dobytka. Aktuálne majú vyše 50 kusov z dvoch odolných škótskych plemien chovaných na mäso, ktoré by chceli v budúcnosti využívať v mestských organizáciách. Do breznianskych škôl, škôlok či domovov seniorov by sa tak hovädzie mäso z mestskej farmy mohlo dostať už budúci rok. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informoval primátor Brezna Tomáš Abel a riaditeľ mestskej farmy Martin Lehotský.
Mestskú farmu Brezinky vytvorila breznianska samospráva v areáli bývalého družstva, ktorý odkúpilo pred niekoľkými rokmi. „Začali sme chovom hydiny, máme 200 kusov sliepok a začali sme s produkciou vajec, ktoré distribuujeme do našich zariadení,“ pripomenul primátor.
Zámerom samosprávy je snažiť sa v budúcnosti priblížiť k potravinovej sebestačnosti, a to v mestských organizáciách, ako sú školy, škôlky či domovy seniorov. Produkty z farmy končia aj v mestskom hoteli Ďumbier. „Veľakrát je problém s kvalitou potravín, ktoré dovážame, mnohokrát nevieme ani odkiaľ. Našim cieľom je mať zdravé potraviny z miestnej úrovne,“ vysvetlil Abel.
Na mestskej farme v druhej polovici roka 2025 rozšírili činnosť aj o chov hovädzieho dobytka. V súčasnosti už majú sedem jalovíc plemena Higland a 45 kusov plemena Aberdeen Angus. „Toto plemeno pochádza zo severovýchodného Škótska a bolo vyšľachtené do horších klimatických podmienok s menej úrodnými pastvinami. Vo svete sa presadzuje práve pre jeho odolnosť, celosvetovo je to jedno z najviac chovaných plemien v rámci mäsového typu dobytka,“ priblížil Lehotský.
Hovädzí dobytok sa aktuálne nachádza na lúkach pri sídle mestských lesov, na mestskej farme zatiaľ pracujú na príprave priestorov na ich ustajnenie. „Budúci rok, keď už budú vysokoteľné, budú ustajnené v maštali,“ dodal riaditeľ mestskej farmy.
Prvotná investícia mestskej farmy do zvierat predstavovala približne 75.000 eur, samospráva sa v rámci chovu plánuje uchádzať aj o rôzne mimorozpočtové zdroje na poľnohospodársku činnosť. „Pre zvieratá produkujeme aj krmoviny, snažíme sa na našej poľnohospodárskej pôde aj pestovať. Plánujeme do budúcnosti aj ovocný sad,“ doplnil primátor s tým, že cieľom je tiež postupne rozširovať samotný chov hovädzieho dobytka.
