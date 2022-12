Mastercard Economic Institute (MEI): Výhľad ekonomiky na rok 2023

Bratislava 20. decembra (OTS) - Vzhľadom na pokračujúci rast neuspokojeného dopytu po cestovaní a pokračujúci posun v spotrebiteľských preferenciách sa zážitkom darí lepšie ako hmotnému tovaru. Inštitút ekonomických štúdií spoločnosti Mastercard zverejnil svoju prognózu na nadchádzajúci rok, v ktorej naznačuje, ako globálna ekonomika ovplyvní rast a správanie spotrebiteľov. Ekonomický výhľad na rok 2023 vychádza z množstva verejných aj vlastných súborov dát a modelov využívaných na odhad ekonomickej aktivity. Správa sa venuje štyrom témam, ktoré budú naďalej formovať globálne ekonomické prostredie:1. vysoké úrokové sadzby a vysoké náklady na bývanie,2. prechod na lacnejšie alternatívy a využívanie zľavových akcií na strane spotrebiteľov,3. ceny a preferencie,4. postavenie obchodov s viacerými predajnými kanálmi v čase ekonomických otrasov.Vysoké úrokové sadzby zmenia uvažovanie spotrebiteľovPo niekoľkoročnom vzostupe trhu s bývaním sa očakáva, že výška úrokových sadzieb bude znižovať rozpočty životných nákladov a tým dôjde v útratách domácností k veľkému posunu. V hlavných vyspelých krajinách sa očakáva zníženie výdavkov, ktoré súvisia s bývaním, počas budúceho roka asi o 4,5 %, na predpandemickú úroveň. Napríklad v Spojenom kráľovstve došlo tento rok k poklesu týchto výdavkov o 1,4 percentuálneho bodu oproti roku 2019.Nevyhnutné výdavky by vo všeobecnosti mali zostať odolné voči inflácii, avšak spotrebitelia si budú vyberať značky, ktoré sú pre ich peňaženku priaznivé – hľadať najlepšiu cenu. Pri nákupe potravín tento rok spotrebitelia celosvetovo navštívili predajne o 31 % častejšie ako v roku 2019 (čiastočne aby obmedzili vyhadzovanie jedla), ale ich priemerná útrata za jeden nákup sa znížila asi o 9 %. Celkovo konzumenti minuli pri každom nákupe o 22 % menej ako v roku 2019. V Nemecku sa zvýšil počet návštev predajní o 23,1 % oproti roku 2019, ale zákazníci minuli o 14,5 % menej.Zvyšujúce sa náklady na potraviny a energie uberajú čoraz väčšiu časť spotrebiteľského rozpočtu, to pocítia nepriaznivo najmä nízkopríjmové domácnosti. Medzi rokmi 2019 a 2022 rástli zvyšné výdavky vysokopríjmových domácností takmer dvojnásobným tempom (napríklad vo Francúzsku o 43 %) v porovnaní s domácnosťami s nižšími príjmami. Tento rozdiel sa však s normalizáciou inflácie zníži. Inštitút ekonomických štúdií v nasledujúcom roku očakáva oslabenie inflačných tlakov – priemerná miera inflácie v rozvinutých ekonomikách by mala poklesnúť z medziročných 7,1 % v 4. štvrťroku 2022 na medziročné 3,1 % v 4. štvrťroku 2023.Väčšiu šancu zvládnuť hospodárske otrasy majú firmy predávajúce rôznymi kanálmi, pretože sa stretávajú priamo so zákazníkmi tam, kde chcú nakupovať. Z našej analýzy vyplýva, že obchody predávajúce na viacerých platformách zaznamenali zvýšenie tržieb v maloobchodnom sektore o 6 percentuálnych bodov počas roka 2022. V čase vrcholiacich lockdownov sa malé a stredne veľké reštaurácie vďaka tomu vyhli ďalšiemu poklesu tržieb, a to až o 31 %. Podobne aj malé predajne odevov – predávajúci na viacerých kanáloch zaznamenali vyššiu mieru rastu ako predajne, ktoré sa sústredia buď iba na internetový predaj, alebo majú len kamenné pobočky, keďže rástli o 10 %, respektíve o 26 % rýchlejšie.• Celú správu Shifting Wallets: New consumer spending habits (Posuny v nákupnom správaní spotrebiteľov) si môžete otvoriť tu • Ďalšie správy Inštitútu ekonomických štúdií Mastercard nájdete tu