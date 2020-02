Mastercard viac ako strojnásobí počet zamestnancov v Írsku

Dublin 24. februára (TASR) - Americká spoločnosť Mastercard plánuje v najbližších troch až piatich rokoch prijať do svojho globálneho technologického centra v Dubline vyše 1500 nových ľudí. To bude viac ako trojnásobné zvýšenie počtu jej zamestnancov v Írsku a prvý oznam o výraznom náraste pracovných príležitostí v tomto roku.



Americký vydavateľ kreditných kariet pôsobí v Dubline od roku 2008. Pred ôsmimi rokmi vytvoril v írskej metropole aj oddelenie výskumu a vývoja Mastercard Labs.



Spoločnosť plánuje postupne zvýšiť počet svojich zamestnancov v Írsku na vyše 2000 zo súčasných 650, uviedla vo vyhlásení štátna agentúra IDA Ireland, ktorá sa snaží prilákať do krajiny zahraničné firmy.



Zahraničné nadnárodné spoločnosti, najmä v technologickom sektore, zamestnávajú v Írsku asi štvrť milióna ľudí, čo predstavuje jedno z desiatich pracovných miest v rýchlo rastúcom hospodárstve.