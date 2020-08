Mať nehnuteľnosť bez poistenia je riziko, najväčším ohrozením je voda

Bratislava 11. augusta (TASR) – Mať rodinný dom alebo byt bez poistenia nehnuteľnosti je v súčasnosti veľkým rizikom. Myslí si to finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Majetok ľudí podľa neho suverénne najviac ohrozuje voda, podľa štatistík Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) bolo v roku 2018 oproti 2017 päťkrát viac povodní (696) a polovicu z nich tvorili prívalové zrážky.



"Poisťovne dlhodobo pracujú s povodňovými mapami, ktoré im ukazujú, ktoré územia sú rizikovejšie ako iné," uvádza Búlik s tým, že od rizikovosti sa následne odvádza aj výška poistného. Ak rovnaké územie zasiahne ti roky po sebe povodeň, poisťovne zvažujú stopku na poistenie proti tomuto živlu. "Pre ľudí to znamená, že pred stavbou alebo kúpou domu si treba preveriť, či nejde o záplavové územie a ak áno, takémuto bývaniu sa vyhnúť," radí analytik. V neposlednom rade odporúča už existujúcu poistku nevypovedať, pretože tak majiteľ nehnuteľnosti riskuje zhoršenie podmienok.



Pri vytopení po búrke pre otvorené okno sa poškodení nedočkajú náhrady. "Základnou požiadavkou poisťovne pri každom type rizika je, že vy ako majiteľ nehnuteľnosti urobíte všetky opatrenia, aby ste škode predišli," vysvetľuje Búlik. Podľa neho to mnoho ľudí podceňuje. Ak teda do domu naprší cez otvorené okno, majiteľ porušil zmluvu a poisťovňa má tým pádom nárok krátiť alebo úplne odmietnuť preplatenie škody. "Je preto kľúčové, aby ste vždy pri odchode z domu skontrolovali, že ste zavreli okná, nenechali tiecť vodu či pretekať toaletu, vypli plyn a zamkli dvere. To je základný predpoklad získania odškodného od poisťovne," zdôraznil analytik.



"Kľúčové je poistiť sa proti rizikám, ktoré vám môžu spôsobiť najvyššie škody. Čiže chrániť si samotnú stavbu poistením nehnuteľnosti, ale nezabúdať ani na domácnosť, čiže nábytok a ďalšie vybavenie," zhrnul Búlik s tým, že netreba zabúdať ani na poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti, čo môže pomôcť napríklad v prípade, keď cencúľ zo strechy domu poškodí niečie parkujúce auto.



V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, škodu treba hneď nahlásiť na infolinke poisťovne a následne detailne nafotiť a zaslať poisťovni. Po nahlásení udalosti môže majiteľ dom upratať, ale iba do nevyhnutnej miery, keďže niektoré škody nie sú na prvý pohľad viditeľné. "Podstatné je počkať na obhliadku a až potom riešiť veľké upratovanie a opravy," dodáva Búlik.