< sekcia Ekonomika
Mata Automotive Slovakia ohlásila hromadné prepúšťanie
Marianna Šebová z tlačového oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR v pondelok uviedla, že v tomto roku vo Veľkom Krtíši evidujú jedno nahlásené hromadné prepúšťanie.
Autor TASR
Veľký Krtíš 27. júla (TASR) - Spoločnosť Mata Automotive Slovakia so sídlom v Novej Vsi vo Veľkokrtíšskom okrese ohlásila hromadné prepúšťanie. TASR o tom v pondelok informovala Adela Havjarová zo spoločnosti s tým, že tohto zamestnávateľa ako celok zrušia s účinnosťou k 30. novembru tohto roka.
Dodala, že je to pre nepriaznivý vývoj v automobilovom priemysle na celoeurópskej úrovni. Podľa nej v súvislosti s poklesom počtu zákaziek prijala spoločnosť rozhodnutie o reorganizácii obchodného modelu. A tým aj ukončenie obchodných aktivít na Slovensku. Spoločnosť podľa Havjarovej zabezpečí dodržanie všetkých zákonných požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov Slovenskej republiky.
Marianna Šebová z tlačového oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR v pondelok uviedla, že v tomto roku vo Veľkom Krtíši evidujú jedno nahlásené hromadné prepúšťanie. Týka sa to výroby ostatných motorových dielov a ohrozených je podľa nej 119 zamestnancov. Poznamenala, že ÚPSVR nie je na základe zákona oprávnené poskytovať informácie o konkrétnych zamestnávateľoch.
Dodala, že je to pre nepriaznivý vývoj v automobilovom priemysle na celoeurópskej úrovni. Podľa nej v súvislosti s poklesom počtu zákaziek prijala spoločnosť rozhodnutie o reorganizácii obchodného modelu. A tým aj ukončenie obchodných aktivít na Slovensku. Spoločnosť podľa Havjarovej zabezpečí dodržanie všetkých zákonných požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov Slovenskej republiky.
Marianna Šebová z tlačového oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR v pondelok uviedla, že v tomto roku vo Veľkom Krtíši evidujú jedno nahlásené hromadné prepúšťanie. Týka sa to výroby ostatných motorových dielov a ohrozených je podľa nej 119 zamestnancov. Poznamenala, že ÚPSVR nie je na základe zákona oprávnené poskytovať informácie o konkrétnych zamestnávateľoch.