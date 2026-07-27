Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. júl 2026Meniny má Božena
< sekcia Ekonomika

Mata Automotive Slovakia ohlásila hromadné prepúšťanie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Marianna Šebová z tlačového oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR v pondelok uviedla, že v tomto roku vo Veľkom Krtíši evidujú jedno nahlásené hromadné prepúšťanie.

Autor TASR
Veľký Krtíš 27. júla (TASR) - Spoločnosť Mata Automotive Slovakia so sídlom v Novej Vsi vo Veľkokrtíšskom okrese ohlásila hromadné prepúšťanie. TASR o tom v pondelok informovala Adela Havjarová zo spoločnosti s tým, že tohto zamestnávateľa ako celok zrušia s účinnosťou k 30. novembru tohto roka.

Dodala, že je to pre nepriaznivý vývoj v automobilovom priemysle na celoeurópskej úrovni. Podľa nej v súvislosti s poklesom počtu zákaziek prijala spoločnosť rozhodnutie o reorganizácii obchodného modelu. A tým aj ukončenie obchodných aktivít na Slovensku. Spoločnosť podľa Havjarovej zabezpečí dodržanie všetkých zákonných požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov Slovenskej republiky.

Marianna Šebová z tlačového oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR v pondelok uviedla, že v tomto roku vo Veľkom Krtíši evidujú jedno nahlásené hromadné prepúšťanie. Týka sa to výroby ostatných motorových dielov a ohrozených je podľa nej 119 zamestnancov. Poznamenala, že ÚPSVR nie je na základe zákona oprávnené poskytovať informácie o konkrétnych zamestnávateľoch.
.

Neprehliadnite

Nezabúdajte: Rozpálené auto v lete je pre deti život ohrozujúce

OTESTUJTE SA: Zvládnete tento logický kvíz bez jedinej chyby?

SKVELÝ ÚSPECH: Atlétka Zapletalová zabehla národný rekord na 200 m

Viskupič: Samospráva by sa po vyňatí z dlhovej brzdy kontrolám nevyhla