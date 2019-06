Matečná: Je znepokojujúce, že 31 % výrobkov v EÚ má dvojakú kvalitu

Agrorezort zároveň upozornil, že do testovania sa nezapojilo Rakúsko, Nemecko ani Taliansko, čo sú krajiny, ktoré výrobky dvojakej kvality dovážajú aj na Slovensko alebo do Českej republiky.

Bratislava/Brusel 24. júna (TASR) - Je znepokojujúce, že až 31 % výrobkov testovaných v EÚ malo zloženie so značnými rozdielmi, pričom predný obal výrobkov týmto skutočnostiam nenasvedčoval. V reakcii na výsledky testovania zverejnené v pondelok Európskou komisiou (EK) to vyhlásila ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná (SNS).



"Takéto praktiky jednoznačne možno označiť za neférové zavádzanie spotrebiteľov. Dnes zverejnená správa EK poskytne lepší základ pre diskusiu o dvojakej kvalite v EÚ. Sú však potrebné ďalšie kroky, aby sa hodnotenie stalo reprezentatívnejším. Musia sa zapojiť aj ďalšie krajiny a okrem porovnania obalov bude nevyhnutné urobiť aj senzorické analýzy, hodnotenie zloženia výrobkov a získať fyzikálnochemické ukazovatele," upozornila ministerka.



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zároveň upozornilo, že do testovania sa nezapojilo Rakúsko, Nemecko ani Taliansko, čo sú krajiny, ktoré výrobky dvojakej kvality dovážajú aj na Slovensko alebo do Českej republiky.



"Doposiaľ ide o najväčšie európske testovanie na dvojakú kvalitu a žiaľ, potvrdilo sa, že tento problém existuje ešte v širšom meradle, ako sa pôvodne javilo. Keď som na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva EÚ v marci v roku 2017 predniesla výsledky našich prvých testov a odštartovala tak boj proti dvojakej kvalite v EÚ, čelila som pochybnostiam, či tento problém vôbec existuje," pripomenula Matečná.



Tlak, ktorý sa SR s ďalšími dotknutými členskými štátmi podarilo vyvinúť, vyústil podľa nej do celoeurópskej legislatívy aj spoločného testovania. "Očakávam, že vďaka účinnej legislatíve, spoločným testom a tvrdým sankciám dvojakej kvalite čoskoro odzvoní," dodala ministerka.



EK v pondelok zverejnila výsledky celoeurópskeho porovnávania potravinárskych výrobkov na dvojakú kvalitu, z ktorého vyplýva, že približne tretina testovaných výrobkov má iné zloženie, a to napriek rovnakým alebo podobným obalom.



Štúdia, ktorú vykonalo Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie, analyzovala 1380 potravinárskych výrobkov v 19 krajinách EÚ a ukazuje, že 9 % porovnávaných výrobkov malo rôzne zloženie, hoci obaly boli identické. Ďalších 22 % výrobkov malo podobné obaly, ale tiež rôzne zloženie. Na základe novej vyvinutej metodiky budú teraz príslušné vnútroštátne orgány schopné vykonať analýzy jednotlivých prípadov. Ak zisťovanie konkrétneho prípadu preukáže, že ide o dvojakú kvalitu, a teda nekalú obchodnú praktiku, obchodníkom hrozí sankcia do výšky 4 % z obratu.