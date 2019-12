MATEČNÁ: Kontrolóri stále nachádzajú nedostatky pri kontrole potravín

vBratislava 2. decembra (TASR) - Od 1. januára do 30. októbra tohto roka kontrolóri zrealizovali 47.722 kontrol potravín na celom Slovensku. Medziročne ide o nárast o viac ako 6000 kontrol. Zanedbaná hygiena, potraviny po dátume spotreby či nepriznané látky v zložení, to sú najčastejšie problémy, na ktoré narážajú potravinoví inšpektori pri celoslovenských kontrolách.



Ako uviedla v pondelok na stretnutí s médiami vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS), Slovensko patrí medzi najlepšie krajiny Európskej únie v oblasti kontroly bezpečnosti potravín. "Okrem toho na východnej hranici zachytávame zdravie ohrozujúce alebo inak nevyhovujúce produkty z krajín mimo EÚ. Čakajú nás cielené previerky vianočného sortimentu, na ktorých si každoročne dávame mimoriadne záležať," zdôraznila ministerka.



Podľa ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) Jozefa Bíreša kontrolovali všetky stupne potravinového reťazca - od prvovýrobcov až po kamenné a internetové obchody. "Posvietili sme si na výrobcov, baliarne, distribútorov, veľkoobchodné sklady, hypermarkety, supermarkety a aj malé predajne. Kontrolám neunikli ani trhoviská, predajné automaty, čerpacie stanice či e-shopy s potravinami," priblížil Bíreš.



Najviac kontrol bolo zrealizovaných v malých predajniach (13.459), v stredných predajniach (12.411), u výrobcov a v baliarňach (spolu 8309).



Potravinoví inšpektori odhalili celkovo 10.416 nedostatkov, čo je v medziročnom porovnaní o 2671 pochybení menej. Nedostatočná hygiena je celkovo najčastejším prehreškom, ktorého sa dopúšťali kontrolované subjekty. Medzi opakovanými nedostatkami sa vyskytovali aj nesprávne označené potraviny.



V testoch "pohorela" napríklad hlbokozmrazená zeleninová zmes s brokolicou, v ktorej bol zistený menší podiel brokolice ako výrobca deklaroval na balení. Predpisy porušila aj „Škvarková rastlinná pomazánka“, ktorá podľa inšpektorov neobsahovala ani stopu po oškvarkoch. Názvom produktu zavádzal spotrebiteľov aj výrobca „Včelieho medu kvetového lesného“, pretože „lesný med“ súčasná legislatíva nepozná. Na obale sa navyše nachádzali aj nepovolené zdravotné tvrdenia.



"Nízka cena v žiadnom prípade nie je ospravedlnením za mizernú kvalitu. Pravidlá platia pre všetkých bez rozdielu a ohľadu na cenu. Spotrebitelia by však mali byť pri nakupovaní produktov za nižšie ceny ostražití aj z iného dôvodu. Jeden z trojice najväčších reťazcov na Slovensku zvykne vydávať vo svojich akciových letákoch za zľavnené aj také potraviny, ktoré je možné u konkurenčných predajcov nakúpiť za citeľne nižšie ceny. V tomto prípade už nehovoríme o lacnom tovare, ale o obyčajnom lacnom triku, ktorý má spotrebiteľa presvedčiť, že ušetril. Aj pri nákupe potravín má preto zmysel porovnávať si ceny u viacerých predajcov," doplnil generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV Milan Lapšanský.



Kontroly štátnych inšpektorov sa zámerne konali nielen počas, ale aj mimo bežnej pracovnej doby, v rámci ktorej boli zistené nedostatky až v 32 percentách prípadov. Najčastejšie išlo o zanedbanú hygienu budov, prevádzok, technologických zariadení a pracovných pomôcok, ale aj o predaj potravín po dátume spotreby a po uplynutí minimálnej trvanlivosti.