Gabriela Matečná sa zrejme vráti k podnikaniu

Bratislava 19. marca (TASR) - Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS) sa po skončení svojho pôsobenia na čele agrorezortu pravdepodobne vráti k podnikaniu. Uviedla to pred štvrtkovým, posledným rokovaním dosluhujúceho vládneho kabinetu.



"Potrebujem si určite oddýchnuť, pretože neviem, či bol niekto predo mnou štyri roky generálnym riaditeľom (Slovenského pozemkového fondu, pozn. TASR) a potom štyri roky ministrom poľnohospodárstva. Takže si oddýchnem. Predtým som podnikala v poľnohospodárskom poradenstve, určite sa potom vrátim k tomu, čo som robila a čo viem robiť," avizovala Matečná.



"Urobili sme toho veľmi veľa pre rezort, ktorý vediem, aspoň z môjho pohľadu. Odchádzam so spokojnosťou na duši, že odovzdávam (agro)rezort v plnej sile a s dobrým svedomím, že som urobila všetko, čo som vládala a ako som najlepšie vedela," zhodnotila.



Dodala, že kolektív pracovníkov z MPRV jej "určite bude chýbať". "Nie je to také jednoduché, proste im povedať 'ahoj', ale tie vzťahy zostávajú," uzavrela.