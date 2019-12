Matečná: Štát začína riešiť veľkú rozdrobenosť pozemkového vlastníctva

Bratislava 4. decembra (TASR) – Štát začína riešiť veľkú rozdrobenosť pozemkového vlastníctva na Slovensku. Oznámila to na brífingu po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).



Informovala, že vláda SR na svojom rokovaní schválila prvé katastrálne územia, v ktorých sa budú realizovať po viac ako desaťročí pozemkové úpravy financované zo štátneho rozpočtu. Presne 120 katastrálnych území vybrala podľa transparentných kritérií 27-členná medzirezortná komisia zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Zložená bola z odborníkov z rôznych oblastí.



"Začatie financovania pozemkových úprav štátom a schválenie prvých 120 katastrálnych území po celom Slovensku je historický míľnik pre našu krajinu. Odštartovať vyriešenie tak komplikovaného problému, akým je katastrofálna situácia s rozdrobenosťou pôdy sme dokázali vďaka špičkovej odbornosti a úzkej komunikácii s celým spektrom zainteresovaných," uviedla Matečná.







Celkovo 120 katastrálnych území z 3103, kde ešte komplexné pozemkové úpravy neboli zrealizované, bolo podľa Matečnej vybraných na základe preukázanej naliehavosti vykonania pozemkových úprav pre začatie pozemkových úprav v roku 2020 s predpokladanou hodnotou 68 miliónov eur hradenou zo štátneho rozpočtu SR. Počas priemernej dĺžky trvania konania pozemkových úprav päť rokov bude podľa nej táto suma čerpaná postupne, vždy po odovzdaní etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav.



Priblížila, že komisia vyberala územia na základe zverejnených hodnotiacich kritérií – vlastníckych, užívacích a mimorezortných. Medzi vlastnícke kritériá patria priemerný počet parciel na jedného vlastníka, priemerný počet vlastníkov na jednu parcelu, priemerný počet parciel na liste vlastníctva na jeden hektár (ha), priemerný počet vlastníkov na jeden ha, priemerný počet vlastníckych vzťahov na jeden ha, podiel špeciálnych kultúr poľnohospodárskej pôdy, podiel poľnohospodárskej pôdy bez špeciálnych kultúr, podiel lesných pozemkov. Medzi užívacie kritériá patria počet žiadateľov o priame podpory, viacnásobné deklarácie (križovania) pri žiadateľoch o priame platby, počet mladých farmárov a podnájomné pozemky. Mimorezortné kritériá sú podpora území zaradených do najmenej rozvinutých okresov a podpora katastrálnych území zaradených do chránených vodohospodárskych oblastí.



Dodala, že v komisii bolo okrem odborníkov z agrorezortu zastúpené aj Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie SK 8, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Agrárna komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností, Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska, Združenie mladých farmárov na Slovensku, Slovenský pozemkový fond, Komora pozemkových úprav, odbory opravných prostriedkov okresných úradov Bratislavy, Banskej Bystrice, Košíc, Nitry, Prešova, Trenčína, Trnavy a Žiliny.