Matečná: Trenčín je jedným z mála miest s komplexnou víziou rozvoja

Trenčín 5. novembra (TASR) – Trenčín je jedným z mála miest s komplexnou víziou svojho rozvoja, v ktorej jeden prvok zapadá do druhého. Počas pracovnej návštevy Trenčína to v utorok povedala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS).



„Trenčín má pripravených množstvo projektov, ktoré by vedeli realizovať prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a z programu Cezhraničná spolupráca. Kiež by aj v ďalších mestách Slovenska existoval taký synergický efekt, ako v Trenčíne. Vyzdvihnúť treba nielen prácu primátora, ale aj celého kolektívu a hlavného architekta mesta Trenčín. Tu ako keby všetko dostávalo zmysel a tak to má byť. Mestá majú slúžiť občanom, ministerstvo je len prostriedok na to, aby mestá a obce vedeli realizovať takéto projekty,“ povedala Matečná.



Ministerka ocenila skutočnosť, že mesto pri plánovaní a realizácii projektov myslí aj ekologicky. Dôkazom toho je podľa nej zrevitalizovaný vnútroblok na Ulici J. Halašu, pri ktorom vyzdvihla ukážkové hospodárenie s dažďovou vodou.



Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka má mesto momentálne nakontrahované projekty za 8,27 milióna eur. Z nich zrealizovali štyri projekty za viac ako dva milióny eur, ďalšie zakontrahované projekty sa začnú realizovať na jar budúceho roku.



„V rámci IROP budeme v Trenčíne revitalizovať približne šesť hektárov vnútroblokov. Okrem vnútrobloku na Ulici J. Halašu sú to vnútrobloky na Východnej ulici, Magnus na Sihoti, Átrium, ale aj Park M. R. Štefánika, ktorý sme už zrevitalizovali vďaka peniazom z IROP a podpore ministerstva pôdohospodárstva,“ skonštatoval Rybníček s tým, že mesto pripravuje aj ďalšie projekty ako cyklotrasy a podobne.



Primátor s ministerkou konzultovali aj problémy, ktoré majú samosprávy pri verejnom obstarávaní, obaja vyjadrili presvedčenie, že sa celá problematika posunie dopredu.



„Témou bol aj pokrok v ex ante hodnotení projektov. Nehovoríme, že všetko je v poriadku a všetko ide ideálne. Ide o dopytovo orientované výzvy, a preto nie je možné dať do popredia jeden alebo druhý projekt. Ale keďže v prípade Trenčína sú už projekty schválené a sme v procese druhého kola hodnotenia, už stačí len malý krôčik k tomu, aby to mesto vedelo zrealizovať,“ zdôraznila šéfka pôdohospodárskeho rezortu.