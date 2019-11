Matečná: Vlastníci majú veľa možností, ako sa informovať o pozemkoch

Bratislava 27. novembra (TASR) - Vlastníci pozemkov majú veľa možností na to, aby vedeli, čo sa ide s jeho majetkom robiť. Uviedla to ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) v závere rokovania o novele zákona o pozemkových úpravách, ktorú ministerstvo pripravilo.



Slovenská republika podľa jej slov vedie v katastri viac ako štyri milióny vlastníkov a 100 miliónov spolupodielnickych podielov. "Prečo nedoručujeme všetkým vlastníkom? Pozemkové úpravy sú tie, ktoré sa dotýkajú mnohých, môže si ich pozrieť každý vlastník na portáli pozemkových úprav. Dokonca aj katastrálne územia, ktoré vyberáme, bude možné vidieť," priblížila Matečná. Vlastník pozemku sa podľa ministerky bude môcť aj pozrieť, v ktorom katastrálnom území prebieha konanie. "Zároveň každému vlastníkovi do vlastných rúk doručíme výpis z registra pôvodného stavu a návrh všeobecných zásad umiestnenia nových pozemkov," doplnila Matečná.



Okrem toho sa vlastníci v priebehu konania budú podľa jej slov ozývať v jednotlivých etapách na prerokovanie. "Takže vlastník vie, je oboznámený a má veľa možností na to, aby vedel, že s jeho majetkom chceme urobiť niečo, čo mu prospeje do budúcnosti, že chceme jeho pozemky sceliť a komasovať," uviedla Matečná.



Odmieta tiež vyjadrenia opozície o tunelovaní vlastníctva. "Vlastníctvo je z Ústavy SR nedotknuteľné. Vlastníctvo si ctí každá jedna vláda. Nezavádzajte ľudí, 20 rokov sme robili na tom, aby vlastníctvo bolo priznané a 20 rokov registre obnovenej evidencie slúžili na to, aby vlastník si uplatnil svoje vlastnícke práva v konaniach. Predĺžili sme lehotu na možnosť odvolania," dodala Matečná s tým, že toto právo nezaniká. "Dedič má právo sa o svoje dedičstvo starať a oň nikdy nepríde. Komasácie sú na to, aby rozdrobené vlastníctvo, ktoré máme v stomiliónoch podielnických parciel, dostal vlastník na čo najväčšiu mieru do jednej jedniny," dodala Matečná.