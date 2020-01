Matečná: Znižovanie záporného salda SR s agrokomoditami má dva piliere

Bratislava 2. januára (TASR) - Znižovanie záporného salda SR s agrokomoditami bude viesť cez dva piliere, a to cez zvýšenie domácej spotreby a cez export. Uviedla to pre TASR ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS).



Export agrokomodít súvisí podľa nej s uhlíkovou stopou. "Snažíme sa exportovať do najbližších krajín. Máme na to, aby sme exportovali tie najlepšie produkty. Nevieme exportovať veľa, ale produkty, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu a kvalitu. To sme našim poľnohospodárom a potravinárom umožnili cez tzv. podpory výstav, ktoré sme zvýšili až trojnásobne. Beriem ich na množstvo misií, kde sa môžu porovnať so zahraničnými spracovateľmi a vidia, že naše produkty sú konkurencieschopné nielen na európskom, ale aj na svetovom trhu," povedala.



Poľnohospodárstvo, potravinárstvo sa podľa Matečnej "borí" so záporným saldom. "Borilo sa už, keď som nastúpila na rezort a nie je jednoduché tento rozbehnutý vlak zmeniť," poznamenala.



"Prečo? Poľnohospodári a potravinári sa prispôsobili tomu, čo EÚ ponúka, čiže pestovali päť plodín, bez ohľadu na to, že tieto produkty nespracovávali doma. Aj Program rozvoja vidieka (PRV), ktorý tu bol a ktorý som našla z veľkej časti už 'vyrabovaný' (po mojom nástupe na rezort), mal možnosti podporiť poľnohospodárov a hlavne potravinárov pri spracovaní," spresnila.



Podľa agroministerky nie je dôležité len vyrábať, je dôležité dať produkcii pridanú hodnotu a predať. "A toto ako keby opomenul PRV. Čiastka 200 miliónov eur, ktorá bola určená pre potravinársky priemysel, sa akosi rozplynula len medzi liehovarníkov a pivovarníkov. A týmto my nezabránime tomu, aby sme znížili obchodné saldo, práve naopak. Ale našou snahou je podporiť potravinárov, a na to je pripravovaný ďalší projekt potravinárskej zelenej nafty a s tým súvisiaca podpora exportu," dodala Matečná.