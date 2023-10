Materiál na rozšírenie diaľnice D1 testujú v laboratóriách

Bratislava 16. októbra (TASR) - Pri rozšírení diaľnice D1 Bratislava - Triblavina v súčasnosti budujú násypy na vetvách križovatky diaľnic D1 a D4. Kvalitu materiálu na ich stavbu necháva Národná diaľničná spoločnosť (NDS) kontrolovať v laboratóriách. Informovala o tom hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková s tým, že práce na rozšírení diaľnice D1 pokročili do ďalšej etapy.



Na rozšírení diaľnice D1 medzi Bratislavou a Triblavinou v súčasnosti pracuje približne stovka robotníkov so 40 mechanizmami, ktorí sa zameriavajú primárne na budovanie násypov. Materiál, ktorý je použitý na ich budovanie, NDS necháva otestovať v laboratóriách. "Na ich výstavbu musí byť použitý výlučne materiál, ktorý nebude environmentálnou záťažou. Materiál sa do stavebného procesu trvalo zapracováva až v okamihu, keď máme potvrdené, že sú splnené požiadavky na jeho inertnosť a výsledky testov na ekotoxicitu sú negatívne," doplnila Žgravčáková.



Popri budovaní násypov sa robia aj preložky inžinierskych sietí. Pracuje sa tiež na betonáži spodnej stavby mostov a robotníci pokračujú aj v zemných a výkopových prácach. "V najbližších mesiacoch sa práce sústredia aj na preložku Vajnorského potoka. Pokračovať budú práce na sanačných opatreniach, zakladaní oporných múrov a výstavbe mostov," doplnila postup prác Žgravčáková s tým, že celkovo naplánovaných je 18 mostov.



Ku koncu sa blíži aj archeologický prieskum, ktorý je súčasťou prípravných prác k výstavbe. Ako v minulosti informovala Žgravčáková, archeológovia skúmali niekoľko lokalít, kde sa domnievali, že by sa mohlo nachádzať praveké keltské sídlisko.



Zmluvu na rozšírenie D1 a stavbu križovatky D1/D4 podpísala NDS v novembri minulého roka s poľskou firmou Budimex. Tá sa zaviazala postaviť 3,6-kilometrový úsek približne za tri roky. Zmluvná cena je zhruba 110 miliónov eur a stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu.



Neškodnosť materiálu použitého na stavbu v minulosti testoval aj zhotoviteľ projektu bratislavského nultého obchvatu. Spoločnosť D4R7 v lete 2020 musela vyvrátiť podozrenie, že na výstavbu rýchlostnej cesty D4/R7 medzi bratislavským Slovnaftom a Dunajom použila nevhodné alebo kontaminované materiály z nelegálnej skládky v Ivanke pri Dunaji.