Materiálová kríza v nemeckom priemysle sa v januári zmiernila

Mníchov 31. januára (TASR) - Nedostatok materiálov a problémy v rámci dodávateľského reťazca v nemeckom priemysle sa na začiatku roka zmiernili.



Podľa prieskumu mníchovského inštitútu Ifo sa na nedostatok materiálov a problémy pri obstarávaní v januári sťažovalo 67,3 % firiem. V decembri to bolo až 81,9 %.



Podľa šéfa prieskumov Ifo Klausa Wohlrabeho ešte nie je možné povedať, či ide o dlhodobé zlepšenie. "Zatiaľ nevieme odhadnúť, či je to zmena trendu," zdôraznil. "Aj napriek tomuto vývoju firmy majú naďalej mnoho starostí," doplnil.



Veľké problémy s materiálmi majú stále výrobcovia elektrického vybavenia, spomedzi ktorých sa na nedostatok sťažovalo 89,6 %. V oblasti tlačovín a spracovania dát to bolo 82,5 %. V oblasti výroby strojov a automobilovom priemysle však percento firiem, ktoré hlásili problémy pri obstarávaní, kleslo o viac ako 10 percentuálnych bodov. V prípade automobilového priemyslu z 92,9 % na 77,9 % a v prípade výroby strojov z 91 % na 80,6 %.