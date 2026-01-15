< sekcia Ekonomika
Materská škola A. Dubčeka v Piešťanoch má dopravné ihrisko
Cieľom je rozvíjať dopravné povedomie detí od útleho veku a vytvoriť bezpečný a podnetný priestor na hru a vzdelávanie.
Autor TASR
Piešťany 15. januára (TASR) - Mesto Piešťany dokončilo v areáli Materskej školy A. Dubčeka realizáciu nového detského dopravného ihriska v hodnote 100.478,57 eura s DPH. Cieľom je rozvíjať dopravné povedomie detí od útleho veku a vytvoriť bezpečný a podnetný priestor na hru a vzdelávanie. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Projekt pozostával z dvoch hlavných častí. Prvou bolo vybudovanie dopravného ihriska s asfaltobetónovým povrchom. Druhú časť tvorila realizácia priľahlých chodníkov zo zámkovej dlažby. Chodníky prepájajú areál materskej školy s hlavnou budovou a časť z nich zároveň slúži aj ako príjazdová komunikácia pre zásobovanie. Zhotoviteľom je Ľubomír Kutan - TKO Ekopres II.
Ihrisko je navrhnuté ako zmenšený model reálnej cestnej infraštruktúry. „Deti tu nájdu hlavnú križovatku, kruhový objazd, priechody pre chodcov, zvislé aj vodorovné dopravné značenie a štvoricu prenosných semaforov. Vďaka tomu si môžu hravou a názornou formou osvojiť základné pravidlá cestnej premávky a bezpečného správania sa v doprave,“ uviedla radnica.
Samospráva kládla dôraz aj na ochranu existujúcej zelene. Počas výstavby nebol nutný žiadny výrub stromov. „Jestvujúce dreviny a zeleň sa už v projektovej fáze podarilo citlivo zakomponovať do riešenia. Chodníky ich oblúkovo obchádzajú a ich zakrivenie dodáva celému priestoru prirodzený a atraktívny charakter,“ doplnila.
