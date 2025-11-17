< sekcia Ekonomika
Schwarz Group, materská spoločnosť Lidl, investuje do dátového centra
Autor TASR
Berlín 17. novembra (TASR) - Schwarz Group, materská spoločnosť maloobchodného reťazca Lidl, v pondelok oznámila plány na výstavbu nového dátového centra v Nemecku za 11 miliárd eur. Vyslúžila si tak pochvalu od vlády za investície v oblasti umelej inteligencie (AI). TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Projekt predstavuje najväčšiu samostatnú investíciu v histórii spoločnosti, uviedol Christian Müller, jeden z riaditeľov dcérskej digitálnej firmy Schwarz Digits. Müller sa zúčastnil na slávnostnom položení základného kameňa na stavenisku v Lübbenau, južne od Berlína.
Dokončenie prvej fázy výstavby dátového centra je naplánované v závere roka 2027. Elektrina pre centrum bude pritom pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Približne 2,5 miliardy eur má ísť na výstavbu a zvyšok na IT infraštruktúru. Spoločnosť uviedla, že vláda sa na financovaní projektu nebude podieľať.
Dátové centrum je navrhnuté tak, aby obsahovalo približne 100.000 špecializovaných čipov AI. Pre porovnanie, nové dátové centrum, ktoré v Mníchove budujú spoločnosti Deutsche Telekom a Nvidia, bude mať 10.000 čipov.
Špeciálne čipy sa budú používať na trénovanie veľkých modelov a preosievanie obrovských súborov údajov pomocou AI. Odpadové teplo generované počítačmi bude pritom privádzané do siete diaľkového vykurovania regionálneho dodávateľa energie Süll a distribuované zákazníkom v Lübbenau a okolí.
Nemecký minister pre digitálne technológie Karsten Wildberger v tejto súvislosti povedal, že krajina potrebuje viac výpočtového výkonu. „Len s výkonnými dátovými centrami môžeme vo veľkom meradle využívať aplikácie umelej inteligencie a posilniť našu konkurencieschopnosť,“ vyhlásil. Projekt skupiny Schwarz ukazuje, že Nemecko má zručnosti a odborné znalosti na presadzovanie svojej digitálnej suverenity, dodal.
Skupina Schwarz je ako materská spoločnosť reťazcov Lidl a Kaufland sama osebe významným užívateľom IT. Tieto dva reťazce v predchádzajúcich rokoch neustále rozširovali svoju sieť a v súčasnosti prevádzkujú zhruba 14.200 predajní v 32 krajinách. Skupina v súčasnosti zamestnáva približne 595.000 ľudí.
Nové dátové centrum v Lübbenau bude spracovávať nielen vlastné údaje z procesov doručovania a objednávania, platobných transakcií a vernostných programov pre zákazníkov, ale bude tiež ponúkať úložisko a výpočtový výkon externým zákazníkom.
