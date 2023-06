Matkám pri materskom započítajú aj neukončené nemocenské poistenie

Bratislava 29. júna (TASR) - Okrem aktuálneho nemocenského poistenia, z ktorého sa posudzuje aj nárok na materské, započíta Sociálna poisťovňa (SP) do potrebného obdobia poistenia všetky ukončené aj aktuálne obdobia iného nemocenského poistenia, teda povinného aj dobrovoľného poistenia. Matkám to umožní novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. júla tohto roka. Vo štvrtok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



Bude sa to vzťahovať na prípady, keď nárok na materské vznikne, teda najskôr po účinnosti novely od 1. júla tohto roka, nie spätne. Do nároku na materské sa naďalej bude započítavať aj obdobie dobrovoľného poistenia. Zvyšujú sa aj úrazové renty a pozostalostné úrazové renty o 10,1 %.



Maximálne sumy ďalších úrazových dávok sa tiež zvýšia. "Prvýkrát budú úrazové renty a pozostalostné úrazové renty vo zvýšenej sume vyplatené v júli 2023. Sociálna poisťovňa sumy úrazových rent a pozostalostných rent prepočíta automaticky a rozhodne zo zákona, to znamená, že poberatelia týchto dávok nemusia o zvýšenie žiadať. Prvé rozhodnutia začne Sociálna poisťovňa zasielať začiatkom júla," priblížila Sociálna poisťovňa.



Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky bude od 1. júla vo výške 72.835 eur. Maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa tiež zvyšuje na rovnakú sumu 72.835 eur. Zvýšila sa aj maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením, a to na 36.418 eur. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom bude od 1. júla vo výške 3643 eur.