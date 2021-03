Matku hračkárskej značky Toys R Us preberá investičná firma WHP Global

New York 15. marca (TASR) - Americká investičná spoločnosť WHP Global v pondelok oznámila, že prevzala väčšinový podiel vo firme Tru Kids. Tá je materskou spoločnosťou hračkárskej firmy Toys R Us, ktorá pred tromi rokmi oznámila bankrot. Finančné podmienky kontraktu zverejnené neboli.



K dohode o prevzatí materskej firmy značky Toys R Us, ako aj značky Babies R Us, prichádza zhruba dva mesiace po zatvorení jediných dvoch obchodov Toys R Us v USA, ktoré boli súčasťou úsilia niekdajšej ikonickej hračkárskej značky vrátiť sa späť na americký trh. Tru Kids prevzala duševné vlastníctvo Toys R Us v roku 2019 a plánovala značku opäť oživiť.



Nástup pandémie nového koronavírusu však znamenal prepad tržieb kamennných obchodov, na čo doplatili aj dva obchody Toys R Us. Na druhej strane, celkový predaj hračiek patrí k svetlejším bodom maloobchodu, a to opäť v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Tá obmedzila voľný pohyb detí, na čo rodičia reagovali zvýšeným nákupom hračiek. Ako uviedla spoločnosť pre prieskum trhu NPD Group, v minulom roku vzrástol predaj hračiek o 16 %.



Online biznis Toys R Us funguje v USA ďalej. Navyše, mimo USA zaznamenávajú značky Toys R Us a Babies R Us prostredníctvom značkových obchodov a online predaja tržby za viac než 2 miliardy USD (1,68 miliardy eur) ročne.



(1 EUR = 1,1920 USD)