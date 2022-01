Matovič verzus Sulík: Kto zodpovedá za kompenzácie cien energií?

Bratislava 19. januára (TASR) – Minister financií Igor Matovič (OĽANO) a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) sa nezhodujú na zodpovednosti za možné kompenzácie vysokých cien energií. Zatiaľ čo šéf rezortu financií očakáva od ministra hospodárstva návrh na kompenzácie vrátane finančného krytia, Sulík v stredu zdôraznil, že peniaze sú na ministerstve financií a pokiaľ sa našli na očkovaciu lotériu, mali by sa nájsť aj na podporu podnikov.



"Taký je zvyk, že čím menej schopný minister, tým viac ukazuje na ministerstvo financií. Každý minister sa musí riadiť uznesením vlády z októbra 2020, ktoré hovorí o tom, že ak chce použiť nejaké peniaze navyše, musí zároveň prísť s návrhom, kde tie peniaze zobrať. Bez toho, aby prišiel s takouto jednoduchou vyrovnanou rovnicou, to nefunguje," povedal v stredu Matovič pred rokovaním vlády.



"Finančné kompenzácie sú o peniazoch a peniaze sú na ministerstve financií. Ja podporujem kompenzácie, ale musí ich uvoľniť ministerstvo financií," kontroval po rokovaní kabinetu Eduarda Hegera (OĽANO) Sulík. Rezort hospodárstva podľa neho prostriedky firmám najpostihnutejším vysokými cenami energií doručí, no musí ich najskôr uvoľniť rezort financií.



Matovič pripomenul, že vláda už odsúhlasila viacero kompenzácií cien energií. Jednou bola úhrada časti historického dlhu voči distribučným spoločnostiam, ďalšou je zníženie tarify za prevádzku systému, ktorá je súčasťou koncovej ceny elektriny a dotuje sa z nej výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov či ťažba uhlia na hornej Nitre. "To boli stovky miliónov eur v opatrení, ktoré sme už prijali. Uznávam, že nie sú priamo vidieť," povedal minister. "Čierneho Petra" riešenia nárastu cien elektriny či plynu však necháva na rezort hospodárstva.