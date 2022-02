Matovič a Sulík žiadali o prerušenie rokovania vlády o agromateriáloch

Bratislava 9. februára (TASR) - Prerušenie rokovania vládneho kabinetu o materiáloch týkajúcich sa agrosektora žiadal minister financií Igor Matovič (OĽANO) a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Ministri to uviedli na brífingu po stredajšom rokovaní vlády.



Matovič požiadal o odloženie pri strategickom pláne Spoločnej poľnohospodárskej politiky. "Ide o veľmi významný dokument, ktorý de facto hovorí o eurofondoch na päť rokov v našom poľnohospodárstve pri zdrojoch dokopy za 4,5 miliardy eur. Zároveň vidíme, že za posledných 30 rokov maďarskí a poľskí poľnohospodári mali poľnohospodársku politiku nastavenú výrazne efektívnejšie a sú na míle pred našimi poľnohospodármi. Ja som si vyžiadal týždeň navyše," povedal Matovič.



"Chcem mať dušu na mieste, že sme všetko využili, čo sme mohli, aby sme posunuli prostriedky z podpory pestovania obrovských lánov repky a kukurice do podpory produkcie ošípaných, do podpory kráv, podpory pestovania zeleniny a ovocia. To Slovensku chýba a v tom sú Maďarsko a Poľsko vo výraznom náskoku," priznal Matovič s tým, že strategický plán mala SR do Bruselu odovzdať už skôr, ale ešte päť krajín plán neodovzdalo, medzi nimi napríklad aj Nemecko.



O prerušenie rokovania vlády pri materiáli o pozemkových úpravách požiadal podľa svojich slov Sulík. "Uvedený bod (rokovania vlády) bol predložený vláde s veľkým počtom rozporov od zamestnávateľských zväzov. Prakticky všetky zamestnávateľské zväzy mali zásadné pripomienky. Rozpory neboli odstránené, stiahnuté alebo pripomienky neboli akceptované," uviedol.



Nikdy nie je je podľa Sulíka dobré, keď ide na rokovanie vlády zákon so zásadnými pripomienkami či rozpormi. "Je dobré dať tomu týždeň, dva navyše, aby sa to vydiskutovalo. To sa teraz bude diať so zamestnávateľmi," dodal Sulík.



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre TASR potvrdilo, že rokovanie o strategickom pláne Spoločnej poľnohospodárskej politiky sa presúva na budúci týždeň. "Ministri si vyžiadali čas na doštudovanie, keďže ide o rozsiahly materiál národného významu. Dopracovanie dokumentu nikto z ministrov nepožadoval," dodal agrorezort.