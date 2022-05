Matovič: Ak vláda neschváli daň z ropy, MF zavedie cenovú reguláciu

Bratislava 18. mája (TASR) - Alternatívou k zavedeniu navrhovanej mimoriadnej dane z rozdielu medzi cenami na Slovensku spracovanej ruskej ropy a ropy typu Brent, je zavedenie cenovej regulácie na motorové palivá. Pred stredajším zasadnutím vlády to povedal minister financií Igor Matovič (OĽANO). O návrhu na zavedenie novej dane pre rafinériu Slovnaft by mala rokovať vláda, koaličná SaS však podľa jej predsedu a ministra hospodárstva Richarda Sulíka plánuje návrh vetovať.



"Ak to Sulík chce vetovať a ostatní koaliční partneri povedia, že si necháme iba tak utiecť 300 miliónov zo štátneho rozpočtu, lebo Sulík chce chrániť majiteľov Slovnaftu z Maďarska, tak v tom prípade my na ministerstve financií (MF) spustíme reguláciu v duchu ako v Maďarsku," povedal Matovič.



Matovič v utorok (17. 5.) oznámil, že plánuje predložiť návrh na zavedenie novej dane, ktorá by sa mala týkať zvýšeného rozdielu medzi cenami ruskej ropy a ropy typu Brent. Slovnaft podľa ministra mesačne zarába iba na tomto rozdiele mesačne okolo 100 miliónov eur. Od novej dane si minister sľubuje prínos do štátneho rozpočtu vo výške okolo 300 miliónov eur ročne.



Sulík oznámil, že zvyšovanie akýchkoľvek daní je pre SaS "červenou čiarou" a bude návrh vetovať. Nová daň by sa podľa neho automaticky premietla do zvýšenej ceny motorových palív, čo však Matovič odmieta a odvoláva sa na ústnu dohodu s vedením rafinérie.