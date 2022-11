Matovič: Budúci týždeň predstavíme, ako by fungovala SR v provizóriu

Bratislava 23. novembra (TASR) - Ministerstvo financií vypracovalo komplexný materiál o tom, ako bude vyzerať fungovanie v rozpočtovom provizóriu, ak parlament neschváli riadny rozpočet na budúci rok. Verejnosti ho chce predstaviť budúci týždeň. Po stredajšom rokovaní ústredného krízového štábu o tom informoval šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO).



"Keď bude rozpočtové provizórium, to bude Armagedon, to si myslím, že sa nebude dať prežiť. Stratíme krajinu, demokraciu," varoval minister financií. Preto predpokladá, že sa nakoniec nájde dostatok poslancov, ktorý návrh rozpočtu v parlamente podporia.



"Robíme všetko preto, aby bol rozpočet riadne schválený. Budeme sa snažiť získať 76 zodpovedných poslancov, ktorým záleží na ľuďoch a ktorí si uvedomujú, že do tejto ťažkej situácie s rozpočtovým provizóriom nemôžeme ísť," doplnil Matovič.



V súvislosti s výzvami niektorých opozičných strán, ktoré sú ochotné podporiť rozpočet výmenou za predčasné voľby povedal, že absolútnou prioritou je, aby bol rozpočet schválený riadne. "Keď nebude schválený, potom sa bavme o ostatných možnostiach," dodal s tým, že akákoľvek cesta k predčasným voľbám je podľa neho cesta k strate demokracie na Slovensku.



Ministerstvo financií tiež podľa Matoviča robí všetko preto, aby vyhovelo požiadavke Európskej komisie (EK) aj platným zákonom v súvislosti so zavedením výdavkových limitov. "Videli ste aj v stanovisku zastúpenia EK, žiada aby výdavkové limity boli implementované, ale sú otvorení väčšej flexibilite s ohľadom na energetickú krízu. V tomto duchu rokujeme, rokovania prebiehajú, nemá zmysel zatiaľ vynášať a hovoriť dielčie dohody," uzavrel šéf rezortu financií.