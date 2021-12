Matovič chce nastaviť platy pre verejnú správu podľa platov v EÚ

Bratislava 17. decembra (TASR) - Minister financií SR Igor Matovič (OĽANO) chce pripraviť ústavný zákon, kde by nastavil platy pre všetkých zamestnancov verejnej správy podľa priemerných platov v EÚ. Informoval o tom po piatkovom rokovaní vládneho kabinetu.



"Ako minister financií považujem za svoju psiu povinnosť zabezpečiť, aby prostriedky na mzdy v rámci štátu boli rozdelené férovo medzi všetkých zamestnancov verejnej správy. Preto ešte počas prvého kvartálu nasledujúceho roku prídem aj na koaličnú radu a dám aj do medzirezortného pripomienkového konania materiál, ktorý bude mať ambíciu ústavným zákonom zabezpečiť všetkým zamestnancom verejnej správy, v tom širšom ponímaní, či už sú to zdravotníci, učitelia, policajti, vojaci, hasiči, záchranári, colníci a úradníci, aby sa nafixovali ich mzdy na priemerku miezd 27 krajín EÚ," spresnil.



To podľa neho znamená, ak vyjde, že priemerný plat lekára v 27 členských krajinách EÚ bude 2,4-násobok priemernej mzdy, tak rovnako bude mať ambíciu, aby aj lekári na Slovensku mali 2,4-násobok priemerného platu na Slovensku.



"Ak nám vyjde, že v prípade zamestnancov sociálnych služieb je to 0,9-násobok priemernej mzdy, tak rovnako budeme mať takúto ambíciu. Mám teda ambíciu, aby sme takto popísali všetkých zamestnancov vo verejnej správe, čo je viac ako 400.000 zamestnancov," priblížil.



Ľudia by podľa Matoviča týmto vedeli, že ich plat je spravodlivý. "Pocit, že som spravodlivo hodnotený je pre kohokoľvek v štáte jeden zo základných pocitov spravodlivosti," dodal minister financií.