Matovič: Daňovo-odvodová reforma je nachystaná, záleží len na vôli

Bratislava 7. júla (TASR) – Daňovo odvodová reforma z dielne Ministerstva financií (MF) SR je nachystaná, záleží už len na vôli v koalícii. Uviedol to vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) v stredu po rokovaní vlády.



Matovič sa vyjadril, že to, či tu bude alebo nebude nejaká daňovo-odvodová reforma, záleží od postoja jednej politickej strany a od jedného politika. "Lebo keď sa niekto bude hádzať o zem ako malý ´jojo´, tak nakoniec ľudia nebudú mať ani nižšie dane, ani nižšie odvody a z daňovo-odvodovej reformy urobíme naozaj iba 200 eur pre dieťa," okomentoval Matovič.



Minister poznamenal, že v rámci reformy sa uvažovalo s výrazným znižovaním zaťaženia ceny práce. "Čiže zníženie daní a odvodov práve pre zamestnancov, lenže postoj koaličnej strany SaS zatiaľ tomuto posunu nenapomáha a skôr to blokuje," dodal Matovič.





Hovorca SaS Ondrej Šprlák pre TASR uviedol, že reformu, o ktorej hovorí Matovič, predstavitelia strany SaS ešte nevideli. "Nemohli sme tým pádom ani nič blokovať, keďže nám spomínanú reformu Igor Matovič stále nepredstavil. Jediné, čo sme sa vyjadrili, bolo, že sme zásadne proti zvyšovaniu DPH," okomentoval hovorca koaličnej strany.



Matovič predstavil obrysy daňovo-odvodovej reformy 5. mája. V tom čase deklaroval, že základnými piliermi reformy budú férové dane, jedna daň a jeden odvod a 200 eur mesačne na dieťa. Poprel aj medializované informácie o náraste dane z pridanej hodnoty (DPH) na 25 %.



Matovič vtedy vyčíslil náklady reformy na asi 2,5 miliardy eur, financie by sa podľa neho mali získať z viacerých zdrojov a v konečnom dôsledku bude reforma deficitná. "Určite to bude viaczdrojové financovanie. Zároveň počítame s tým, že celkový výsledok (reformy) bude deficitný. Chceme prispieť niekoľkými sto miliónmi do tejto reformy s tým, že to budeme brať ako podporu dobrej veci, podporu prorodinnej politiky," dodal Matovič.



Vtedy, začiatkom mája, Matovič prisľúbil, že bližšie predstaví reformu približne o dva týždne, termín však nedodržal. Koncom mája na otázky novinárov odpovedal, že na daňovo-odvodovej reforme jeho rezort pracuje, koaličný partner (SaS, pozn. TASR) ich však "okradol" o 17 dní, počas ktorého sa v tom čase riešila novela rozpočtu.



Medzičasom svoju víziu daňovo-odvodovej reformy predstavili aj ďalšie koaličné strany. Napríklad strana Za ľudí deklarovala, že chce presadiť zníženie daní a odvodov pre firmy, či zvýšiť superodpočet. Koaličná strana SaS zase predstavila svoje návrhy na podporu prorodinnej politiky návrhom reformy dávok do troch rokov veku dieťaťa, či zlúčenia materského, rodičovského a tehotenského príspevku do jednej dávky.