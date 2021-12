Matovič je ochotný k poukazu pridať 100 eur pre dôchodcov na energie

Bratislava 2. decembra (TASR) – K poukazu v hodnote 500 eur za očkovanie pre ľudí nad 60 rokov by sa mohol pridať bonus 100 eur na energie pre dôchodcov, bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní. Navrhol to vo štvrtok v rozprave v pléne Národnej rady (NR) SR minister financií Igor Matovič (OĽANO). Tento návrh podľa neho stojí za zváženie. Dodal, že ruka je podaná voči všetkým v sále vrátane SaS a opozičných poslancov.



Matovič skonštatoval, že ak si vedia poslanci predstaviť dohodu na takomto návrhu, je pripravený o tom rokovať. "Sme otvorení, áno, pridať nejaký bonus pre všetkých dôchodcov bez ohľadu na to, či budú zaočkovaní alebo nebudú zaočkovaní, na energie," vyhlásil s tým, že by to stálo približne 110 miliónov eur navyše.



Minister financií poukázal na mimoriadne napätú situáciu v nemocniciach. Pripustil, že prehrali súboj o presviedčanie najrizikovejších ľudí. "My sme neargumentovali dostatočne, my sme dostatočne nepresviedčali a prehrali sme ten súboj argumentov s ľuďmi, ktorí týchto dôchodcov strašili čipmi a bludmi. Preto my sme zodpovední za ich životy. My si tú zodpovednosť zo seba ako Pilát nezmyjeme, aj keby sme sa akokoľvek snažili," zdôraznil.



Bol by rád, keby poslanci mali otvorené "duše a srdcia" pri tomto návrhu. Verí, že sa budú pri prijímaní zákonov, ktoré majú chrániť zdravie a život, rozhodovať záujmom spoločnosti a nie vlastným záujmom. Mrzí ho, že aj koaličná SaS kritizuje toto opatrenie a tiež, že nehovoria, ako inak dosiahnuť vyššiu zaočkovanosť dôchodcov a odľahčiť prácu zdravotníkov.



Nezaradený poslanec Miroslav Urban si nemyslí, že 500-eurový príspevok má nejaký zmysel. Nepovažuje to za systémové riešenie. Peniaze by radšej investoval do zdravotníctva. "Tu asi nejde z vašej strany o žiadnu snahu ekonomicky pomôcť dôchodcom," tvrdí nezaradený poslanec Erik Tomáš. Tomáš Taraba (nezaradený) poukázal na to, že je jedna skupina ľudí, ktorí by sa očkovať dali, ale majú problém s vakcínami, ktoré sú dostupné na Slovensku. "Je to tá skupina ľudí, ktorí majú problém s etickými stránkami vakcíny," dodal.



Poslanec Radovan Kazda (SaS) nepovažuje dôvody na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu za správne. Spomenul, že už sa hovorí o štvrtej dávke a možno budú potrebné aj ďalšie. Ľudia tak aj potom budú podľa neho očakávať nejaký príspevok. "Finančná motivácia je nebezpečná cesta," dodal Kazda.



Predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár vyhlásil, že Sme rodina nebude za povinné očkovanie, a vyzval všetkých občanov, aby sa dali zaočkovať. "Ja vítam, že to (minister financií – pozn. TASR) robí takto a že to nechce nakázať, s tým by som mal problém," podotkol Kollár. Pripustil, že po očkovaní sa aj zomiera, dodal však, že ide o sedem ľudí v porovnaní so 14.000 ľuďmi, ktorí zomreli na COVID-19.



Kollár sa zároveň obrátil na dôchodcov a vyzval ich, aby si pozreli, ako hlasovala opozícia pri tomto návrhu. "Keď tento zákon prejde a opozícia ho podporí aj spolu s koalíciou, 870.000 dôchodcov dostane 500 eur a ešte 100 eur na elektrinu. A keď to neprejde, tak to sú len také 'žvásty' opozície, ako za vás bojujú," tvrdí.