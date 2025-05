Matovič: Kamenický dosiahol len zvýšenie dlhu, deficitu a horší rating

Bratislava 21. mája (TASR) - Výrazné zvýšenie zadlženia Slovenska, deficit horší ako počas kríz či najhoršie ratingy SR za 20 rokov. Aj to sú výsledky práce súčasného ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) za uplynulého 1,5 roka, ktorý len škodí verejným financiám, vyhlásil v stredu líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič.



„My sme zvýšili dlh o 12 miliárd eur počas troch najťažších krízových rokov, keď sme mali všetky možné krízy... Kamenický sľuboval, že on bez problémov dokáže lepšie hospodáriť, žiaden dlh nebude robiť a on dokázal zadlžiť Slovensko o 12 miliárd eur za 1,5 roka bez akýchkoľvek kríz,“ konštatoval bývalý premiér a minister financií.



Súčasná vláda podľa neho dosahuje omnoho horší deficit ako tie predchádzajúce počas najťažších krízových rokov. „Najhoršie ratingy za 20 rokov, opäť výsledok práce Ladislava Kamenického a (premiéra) Roberta Fica. Tie ratingové agentúry nie sú hlúpe, oni nepodliehajú politike, sú to svetové ratingové agentúry a oni hovoria, že verejné financie sú v najhoršom stave práve počas vlády Roberta Fica s ministrom financií Kamenickým,“ vyhlásil Matovič.



Rovnako podľa neho doteraz neukázali žiadne šetrenie na výdavkoch vlády, iba sebe dvojnásobne zvýšili platy. Vláde tiež opozičný poslanec vytkol zníženie daňového bonusu na dieťa či zmenu v systéme rodičovských dôchodkov, čím podľa neho zobrala občanom stovky miliónov eur ročne.



„Sľúbili nám lacnejšie potraviny, ale Kamenický s Ficom sa dohodli, že nie, oni nepotrebujú lacnejšie potraviny, lebo je tam jedna finta za tým. Čím sú drahšie potraviny, tým vyššiu daň z pridanej hodnoty (DPH) ľudia platia štátu do štátneho rozpočtu, do kasičky pána ministra Kamenického,“ doplnil Matovič s tým, že nedodržali ani sľub o lacnejších energiách. „Na samý koniec to, čo Slovensko zažíva posledné týždne, a to je to transakčné výpalné. Najhlúpejšia daň na svete, ktorú nemá žiadna krajina v eurozóne,“ dodal opozičný poslanec.