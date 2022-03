Ministri chystajú návrh príspevkov na ubytovanie Ukrajincov

Bratislava 2. marca (TASR) – Rezorty dopravy, vnútra a financií medzi sebou intenzívne komunikujú o návrhu príspevku na ubytovanie pre tých, ktorí takto pomôžu ukrajinským utečencom a poskytnú im ubytovanie. Legislatívna podoba by mohla byť hotová a predložená buď vo štvrtok (3. 3.) alebo v piatok (4. 3.). Povedal to vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) v stredu po rokovaní vlády. Príspevok bude poskytovaný na deň, a to vo výške sedem eur na dospelú osobu a 3,5 eura na dieťa. Pri 30-dňovom mesiaci to bude 210 eur na dospelého a polovičná suma na dieťa.



"V prípade súkromných osôb tá suma by bola oslobodená od dane z príjmu, v prípade podnikateľských subjektov by nebola," poznamenal minister s tým, že tento príspevok sa tak bude poskytovať komukoľvek, kto vie ubytovať utečencov z Ukrajiny. Či už ich prichýlia slovenské rodiny u seba doma, alebo hotely, penzióny, samosprávy, neziskové organizácie a tak ďalej.



Príspevok by mali podľa návrhu vyplácať žiadateľom obce s tým, že ministerstvo financií im má rozpočty "dotankovať". Na otázku, či tento návrh má podporu naprieč celou koalíciu minister, odpovedal, že už "našťastie nikto v koalícii nespochybňuje nutnosť pomáhať takýmto spôsobom ľuďom pomáhajúcim utečencom".



Naznačil však, že na žiadosť jedného z koaličných partnerov bude táto pomoc zatiaľ v platnosti do konca júna. "Ja osobne počítam s tým, že sa mi nakoniec podarí presadiť, že bude táto intervencia zo strany štátu alebo pomoc voči ľuďom, ktorí pomáhajú, platiť dovtedy, dokedy to bude potrebné," povedal minister.



Koľko bude tento príspevok štát stáť, zatiaľ Matovič vyčísliť nevie. Nedá sa totiž predvídať, koľko utečencov tu bude chcieť ostať. V hre je aj možnosť preplatenia časti nákladov Európskou úniou. "Ale budeme to robiť aj za situácie, ak nám to nepreplatí," povedal minister. Nateraz sa teda počíta s tým, že sa to zaplatí zo štátneho rozpočtu.



Zároveň aj na opatrenia v súvislosti s hospodárskou mobilizáciou je podľa ministra potrebné počítať s tým, že štát musí byť pripravený na čokoľvek. "Nemáme limitovanú sumu, koľko bude treba, toľko prostriedkov musíme v štátnom rozpočte zabezpečiť," poznamenal Matovič.