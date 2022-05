Matovič: Navrhované zníženie DPH na pohonné látky EÚ neumožňuje

Bratislava 23. mája (TASR) - Predpisy EÚ neumožňujú zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na motorové palivá. Ministerstvo financií preto nemôže súhlasiť s návrhom SaS využiť mimoriadne zdanenie spracovania ruskej ropy na zníženie DPH na palivá z 20 na osem percent. Strana znížením DPH podmienila súhlas so zdanením ruskej ropy. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal minister financií Igor Matovič (OĽANO).



Matovič upozornil na smernicu EÚ, ktorá upravuje možnosti znižovania DPH. "Môžete hľadať sprava doľava, žiadna možnosť na zníženie sadzieb DPH na pohonné látky tam nie je," povedal Matovič. Upozornil aj na list, ktorý v apríli poslala Európska komisia jednotlivým štátom a v ktorom na tento problém upozorňuje. Podľa Matoviča bol reakciou na zníženie DPH na motorové palivá v Poľsku, no Slovensko by sa podľa neho malo správať "dospelo" a dodržiavať pravidlá.



Keďže nie je možné znižovať DPH na motorové palivá, navrhol strane SaS, že výnos zo zdanenia ruskej ropy využije na platy zdravotných sestier, lekárov a učiteľov. Podľa prepočtov ministerstva by mala v tomto roku daň priniesť približne 180 miliónov eur a v ďalších dvoch rokoch 300 miliónov eur. Rozdielne údaje prezentované analytikmi vysvetlil minister konzervatívnosťou Inštitútu finančnej politiky. Ten odhaduje výnos dane na 58 miliónov eur v tomto roku a 24 miliónov eur v budúcom.



Od SaS očakáva, že bude s návrhom súhlasiť a nebude blokovať zdanenie Slovnaftu profitujúceho v súčasnosti z lacnejšej ruskej ropy. Pokiaľ sa zákon, o ktorom má rokovať Národná rada SR v nasledujúcich dňoch, neschváli, príde podľa neho Slovensko iba za jún približne o 30 miliónov eur. "Pevne verím, že SaS odloží škriepky bokom, uzná svoju chybu a podá pomocnú ruku sestrám a učiteľom," dodal Matovič.