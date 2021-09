Matovič: Nebudeme súhlasiť s neopodstatneným zvyšovaním výdavkov

Bratislava 8. septembra (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR v súčasnosti eviduje záujem rezortov na zvyšovanie výdavkov v budúcoročnom štátnom rozpočte rádovo v miliardách eur. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) po stredajšom rokovaní vlády uviedol, že si v prvom rade chce vypočuť požiadavky svojich kolegov. Zároveň však dodal, že nebude súhlasiť so zvyšovaním výdavkov, ktoré nebudú riadne odôvodnené.



„Požiadavky, ktoré nosia, sú obludné,“ povedal Matovič, podľa ktorého iba na ostatných dvoch rokovaniach žiadali nemenované rezorty zvýšenie budúcoročných výdavkov o 640 miliónov a 470 miliónov eur. „Dnes máme avizované podobné položky, tak my sa všetkých pýtame, odkiaľ,“ dodal Matovič.



Ministerstvá by podľa vicepremiéra mali zároveň s požiadavkami navrhnúť, kde budú šetriť. „Budeme hospodáriť iba s tou perinou, akú máme,“ dodal Matovič.



Slovensko sa podľa analytikov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dostalo na chvost tabuľky krajín EÚ v udržateľnosti verejných financií. Podľa Matoviča však ide o hodnotenie hospodárenia predchádzajúcich vlád a situáciu by mal zmeniť zákon o rozpočtovej zodpovednosti a zavedenie výdavkových limitov. Podľa ministra sa Slovensko nevyhne zásadnejším reformám, kedy ich predstaví, však neuviedol.