Matovič: Opatrenia z Opatrenia z „kilečka 2“ treba prekontrolovať

Bratislava 26. januára (TASR) – Opatrenia z balíčka na podporu podnikateľského prostredia "kilečko 2" z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR treba rad za radom prekontrolovať, aby nevznikli chyby ako pri prvom "kilečku". Povedal to po stredajšom rokovaní vlády vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) v reakcii na kritiku štátneho tajomníka MH SR Jána Oravca. Ten sa vyjadril, že ministerstvo je sklamané, že sa balíček stále napriek prísľubom neobjavil na vláde a dôvod vidí aj v čakaní na absolútne odobrenie Matovičovej daňovo-odvodovej revolúcie.



Prekontrolovať každé jedno opatrenie treba podľa Matoviča preto, lebo pri prvom balíčku ministerstva hospodárstva vznikla škoda za 15 miliónov eur, pretože vyše roka sa vďaka jednému z vylepšení nedalo vyberať pokuty od čiernych pasažierov na diaľniciach. "To bolo mimoriadne zlyhanie, tých 15 miliónov eur ľudia, bohužiaľ, musia teraz zobrať niekde inde, chýba to v zdravotníctve, školstve, všade inde," poznamenal Matovič s tým, že chcú predísť takýmto chybám.



Takisto podľa neho nie je vhodné, aby vláda "hodila" 190 opatrení poslancom. Tí ich podľa jeho slov nevideli. "Mám úctu voči poslaneckému klubu OĽANO, ktorý je kľúčový na to, aby tieto opatrenia prešiel, takže si myslím, že je normálne aby si vyžiadal čas," skonštatoval Matovič.



Oravec sa po rokovaní vlády vyjadril, že určitú motiváciu odsúvania schválenia "kilečka 2" vidí v čakaní na absolútne odobrenie Matovičovej daňovo-odvodovej revolúcie. Matovič to nepotvrdil, iba vyzdvihol, že "kilečko 2" je podľa neho v rozpore s koaličnou zmluvou.