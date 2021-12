Matovič predstavil zmeny pri poukazoch pre seniorov,má ísť o kompromis

Bratislava 7. decembra (TASR) - Suma 500 eur ako motivácia pre seniorov pri očkovaní by sa mohla zmeniť na 300 eur a vyplácať by sa mala v hotovosti pri tretej dávke vakcíny, nie poukazmi. Informoval o tom minister financií Igor Matovič (OĽANO) na utorkovej tlačovej konferencii. Hovoril pritom o kompromise. Motivačný príspevok by podľa navrhovaných zmien mohli dostať aj pri očkovaní prvou dávkou.UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.