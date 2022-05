Matovič: Protiinflačná pomoc pôjde na vládu a vo štvrtok do parlamentu

Bratislava 16. mája (TASR) – Pomoc ľuďom v boji proti inflácii pôjde v stredu (18. 5.) na rokovanie vlády a vo štvrtok (19. 5.) do Národnej rady (NR) SR. Oznámil to v pondelok na tlačovej konferencii minister financií Igor Matovič (OĽANO). Verí, že koalícia nezhody v tejto téme ustojí. Bojovať proti pomoci rodinám je podľa neho "galaktická hlúposť".



Návrh pomoci podľa ministra počíta s prídavkom na dieťa 50 eur a 50 eur na služby deťom mesačne. Ak rodičia pracujú, mali by mať zároveň zvýhodnenie vo forme daňového bonusu 50 eur na dieťa a ak má dieťa do 15 rokov, tak ďalších 50 eur. Matovič skonštatoval, že tento návrh má podporu troch koaličných strán s výnimkou SaS. Verí však, že získa dostatočnú podporu aj v parlamente.







Rozpočtov obcí sa tento návrh podľa neho nedotkne. "Nie je pravdou, že berieme samosprávam," tvrdí Matovič, podľa ktorého obce napriek tomu, že by bol zavedený daňový bonus, pôjdu z roka na rok rozpočtovo vyššie.



Návrh ministra financií podľa jeho slov ráta s tým, aby sa daňový bonus mohol čerpať už od prvého eura príjmu. Na predchádzanie podvodom by tam malo byť percento z čiastkového vymeriavacieho základu, ktoré sa môže čerpať na daňové bonusy.







Z pohľadu finančného krytia týchto opatrení je podľa neho podpora od Sme rodina aj Za ľudí ísť avizovanou cestou. "Vieme, že SaS trucuje. Zrejme predpokladajú, že tým, že budú hovoriť, že vetujú zdroje krytia, my nebudeme mať odvahu presadiť ten návrh v parlamente a zablokujú pomoc rodinám. Nezablokujú, jednoducho, my ho presadíme tak či tak, či SaS bude súhlasiť alebo nebude súhlasiť," vyhlásil Matovič.



Je za to, aby bol tento návrh predložený napriek vetu SaS na vládu aj do parlamentu, podporu podľa neho mať bude. Tvrdí, že SaS si nemôže dovoliť povaliť ďalšiu vládu. "To by neprežili preferenčne," dodal Matovič. SaS podľa ministra financií nebude zrejme vetovať výdavkové opatrenia, len vyššie zdanenie určitých bohatých firiem.



Vyzval SaS, aby "prestali klamať" a aby podporili pomoc rodinám. "Ak sa ale nakoniec rozhodnú, že budú vetovať zvýšenie daní zbohatlíkom v SaS, nebudeme sa čudovať, napriek tomu ale s návrhom do parlamentu pôjdeme, aby sme rodinám pomoc na konci doručili," zdôraznil Matovič.