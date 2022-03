Matovič: Rezort dopravy bude riešiť ubytovacie príspevky pre hotely

Bratislava 9. marca (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR si berie pod seba poskytovanie príspevkov za ubytovanie pre hotelierov, Ministerstvo vnútra (MV) SR bude riešiť prenájom bytov súkromných osôb pre odídencov z Ukrajiny. V stredu po rokovaní vlády to uviedol minister financií Igor Matovič (OĽANO). Príspevok bude podľa jeho slov uplatniteľný aj sedem dní pred dátumom získania štatútu dočasného útočiska.



Poskytovanie príspevkov za ubytovanie pre majiteľov hotelov a penziónov bude mať podľa Matoviča na starosti rezort dopravy, bude riešiť aj ubytovanie v štátnych inštitúciách. Ministerstvo vnútra bude mať pod sebou prenájom bytov súkromnými osobami. Priblížil, že samospráva si bude viesť evidenciu a bude vyplácať súkromným poskytovateľom ubytovania príspevky za ubytovanie, ale manažment a kontrolu výkazov, ktoré poskytnú samosprávy, bude riešiť rezort vnútra. Príspevok sa podľa jeho slov bude dať uplatniť aj sedem dní pred dátumom získania štatútu dočasného útočiska.



Matovič zároveň skonštatoval, že jeden z koaličných partnerov si vypýtal dodatočných 48 hodín na preštudovanie tzv. lex Ukrajina. Súčasne v stredu má byť podľa Matoviča aj "špeciálna" koaličná rada, kde sa bude riešiť len táto téma. "Musíme sa prichystať na to, keď sa nám zaplnia komplet štátne kapacity, keď sa nám zaplnia kapacity ľudí ochotných poskytovať ubytovanie u seba doma v súkromí, a musíme byť potom pripravení, čo ďalej s tým, čiže musíme vtiahnuť aj podnikateľov s ubytovaním do hry a zároveň to musí byť spravodlivé," dodal minister financií.