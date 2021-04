Matovič sa stal guvernérom medzinárodných finančných inštitúcií

Bratislava 14. apríla (TASR) – Minister financií Igor Matovič (OĽANO) bude zastupovať Slovensko v Európskej banke pre obnovu a rozvoj, Európskej investičnej banke, v skupine Svetovej banky a Medzinárodnej investičnej banke. Vo funkcii guvernéra týchto medzinárodných finančných inštitúcií nahradí bývalého ministra financií a súčasného predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO). Vyplýva to z materiálu Návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcov Slovenskej republiky do Rady guvernérov v medzinárodných finančných inštitúciách, ktorý v stredu schválila vláda.



"V súvislosti s vymenovaním Igora Matoviča do funkcie podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. apríla 2021 je potrebné aktualizovať zastúpenie Slovenskej republiky na uvedených pozíciách," uviedol rezort financií v predkladacej správe k schválenému materiálu.