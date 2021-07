Matovič: SaS nebola za zvýšenie deficitu

Bratislava 21. júla (TASR) – Koaličná strana SaS nesúhlasila so zvyšovaním deficitu štátneho rozpočtu, a teda ani s financiami na odškodňovanie podnikateľov. V súvislosti s avizovaným odškodňovacím zákonom to v stredu po rokovaní vlády uviedol minister financií Igor Matovič.



„Keď chcete niekomu prispieť peniaze, musíte mať peniaze v štátnom rozpočte. Všetkým, celému Slovensku, je verejne známy postoj strany SaS, ktorá nesúhlasila s navyšovaním deficitu štátneho rozpočtu, tým pádom neodsúhlasili ani peniaze na odškodňovanie podnikateľov," podotkol Matovič.



Koaličná strana SaS nesúhlasila so zvyšovaním deficitu štátneho rozpočtu, a teda ani s financiami na odškodňovanie podnikateľov. V súvislosti s avizovaným odškodňovacím zákonom to v stredu po rokovaní vlády uviedol minister financií Igor Matovič (OĽANO).



"Keď chcete niekomu prispieť peniaze, musíte mať peniaze v štátnom rozpočte. Všetkým, celému Slovensku, je verejne známy postoj strany SaS, ktorá nesúhlasila s navyšovaním deficitu štátneho rozpočtu, tým pádom neodsúhlasili ani peniaze na odškodňovanie podnikateľov," podotkol Matovič.



Hovorca SaS Ondrej Šprlák reagoval s tým, že strana SaS súhlasila so zvýšením výdavkov štátneho rozpočtu na všetky "covidové" položky, ale nie v predkladanej výške. „Treba pripomenúť, že navýšenie štátneho rozpočtu o 3,7 miliardy eur prešlo 28. mája bez ohľadu na názor a hlasovanie strany SaS," dodal. Zároveň zdôraznil, že líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík predkladal odškodňovací zákon viackrát, no bezúspešne.



Pôvodne chcel návrh odškodňovacieho zákona na rokovaní vlády presadiť minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). "Pointa je v tom, aby sme nemuseli na každý jeden sektor pripravovať zákon a aj schému, ktorú musí následne schváliť komisia," skonštatoval ešte vo februári Sulík v súvislosti s odškodňovacím zákonom. Návrh zákona napokon prevzal do kompetencie rezort financií.





Pôvodne chcel návrh odškodňovacieho zákona na rokovaní vlády presadiť minister hospodárstva Richard Sulík. „Pointa je v tom, aby sme nemuseli na každý jeden sektor pripravovať zákon a aj schému, ktorú musí následne schváliť komisia," skonštatoval ešte vo februári Sulík v súvislosti s odškodňovacím zákonom. Návrh zákona napokon prevzal do kompetencie rezort financií.