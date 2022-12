Matovič: SR sa prijatím 200 eur na dieťa stala lídrom v podpore rodiny

Bratislava 6. decembra (TASR) – Slovensko sa schválením 200 eur na dieťa stalo európskym unikátom a lídrom v podpore rodiny. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) to vyhlásil v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR v súvislosti s nárastom prídavkov na dieťa na 60 eur a zvýšením daňového bonusu na 140 eur.



"Platí, že týmto sa Slovensko stalo európskym unikátom a lídrom v podpore rodiny v prepočte na HDP, v prepočte na priemernú mzdu. Neexistuje krajina v Európskej únii, ktorá by dávala viac v priamej finančnej podpore na dieťa od 1. januára budúceho roku, ako Slovensko," skonštatoval Matovič.







V utorok schválili poslanci novelu zákona o dani z príjmov, v rámci ktorej sa daňový bonus zvýši na 140 eur mesačne, a to na prechodné obdobie dvoch rokov a na vyživované deti do 18 rokov. Samosprávam sa to bude kompenzovať zo zdrojov z dane z príjmov právnických osôb. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš sa poďakoval všetkým poslancom, ktorí za zákon hlasovali.



Matovič priblížil, že zatiaľ počítajú s tým, že na roky 2023 a 2024 bude daňový bonus 140 eur, následne by sa znížil o 40 eur a namiesto toho by prišlo krúžkovné. Závisí to však podľa jeho slov od toho, ako sa bude vyvíjať situácia. "Vôbec nie je vylúčené, že následne daňový bonus zostane v tejto výške a krúžkovné bude plus k 200 eurám," dodal.