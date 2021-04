Matovič: SR v tomto roku prekročí plánovaný deficit štátneho rozpočtu

Bratislava 15. apríla (TASR) – Slovensko v tomto roku pravdepodobne prekročí deficit štátneho rozpočtu, ktorý je naplánovaný na 7,41 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo na 8,049 miliardy eur. V stredu to na tlačovej konferencii venovanej saldokontu Finančnej správy SR povedal minister financií Igor Matovič (OĽANO).



"Už dnes môžeme hovoriť, že (deficit) jednoducho nebude reálny, že bude omnoho väčší vzhľadom na to, že druhá vlna covidu je výrazne silnejšia a dosahy budú výrazne väčšie," povedal Matovič. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu podľa neho môže dosiahnuť úroveň deväť miliárd eur.



Minister financií zdôraznil, že už plánovaný deficit bol tretí najhorší v EÚ, a preto nebude možné uvažovať o zásadnom znížení daní a odvodov. "Vždy som bol zástanca toho, aby sme sa zakrývali takou perinou, na akú máme," povedal Matovič. Minister zdôraznil, že za tejto situácie snívať a klamať ľudí, že budeme zásadne znižovať dane a odvody, by bolo nezodpovedné.