Matovič: Sulík navrhol dať menej na dotácie na nájomné, ktoré vypláca

Bratislava 18. mája (TASR) – Predstavitelia SaS na čele s vicepremiérom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom počas diskusií o navýšení výdavkov rozpočtu žiadali okrem iného znížiť v rozpočte výdavky na dotácie na nájomné na polovicu, ktoré vypláca Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Uviedol to vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) počas utorkovej tlačovej konferencie. Sulík pritom podľa Matovičových slov sám pýtal na nájmy 20 miliónov eur, teraz to žiada znížiť na 10 miliónov eur. Matovič sa teda pýta, ktorej polovici podnikateľov štát odmietne vyplatiť sľúbenú pomoc. Minister financií predstavil aj ďalšie návrhy koaličnej SaS k novele rozpočtu.



Ako zhrnul Matovič, okrem nájomného liberáli navrhli škrty pri pomoci reštauráciám a cestovnému ruchu o 37 miliónov eur, pri zárukách na úvery o pol miliardy eur, či pri pomoci dôchodcom, chorým a nezamestnaným o 55 miliónov eur. Vysoké školy, internáty, múzeá a letiská by podľa návrhov SaS mali dostať o 100 miliónov eur menej, liberáli chceli ušetriť aj na odchodnom pre policajtov 30 miliónov eur a škrty navrhli aj pri rezerve rozpočtu o 300 miliónov eur, či pri peniazoch pre COVID oddelenia o 22 miliónov eur.



SaS tiež navrhla znížiť výdavky na pandemické rodičovské o 15 miliónov eur, na zvýšenej PN a OČR o 15 miliónov eur a pri výdavkoch na vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNTech o 30 miliónov eur. Liberáli tiež chceli zatrhnúť nákup lieku Regeneron a na tom ušetriť 11 miliónov eur. Škrty navrhli aj pri SOS dotáciách o 20 miliónov eur a COVID rezervu chceli znížiť z 300 miliónov eur na nulu.



Matovič vyzdvihol, že tieto informácie sa rozhodol zverejniť po tom, ako liberáli odmietli nakúpiť liek Regeneron, pretože 2000 eur za tento liek je podľa nich príliš veľa. Podľa Matoviča však zachraňuje životy.



Minister financií konanie SaS považuje za "branie si za rukojemníkov ľudí a firiem". "Bez aktualizácie zákona o štátnom rozpočte nemá minister financií právo navyšovať prostriedky pre jednotlivé rezorty," vysvetlil Matovič s tým, že nechápe, o čo liberálom ide pri brzdení novely rozpočtu. Napríklad pri pomoci reštauráciám a cestovnému ruchu navrhlo MF zahrnúť do novely sumu 157 miliónov eur. "Strana SaS tvrdí, že nie, že to je zbytočne veľa a reštauráciám a cestovnému ruchu stačí o 37 miliónov eur menej," dodal Matovič s tým, že problém je však v tom, že tá suma je už odsúhlasená vládou formou uznesenia. Takto chcela SaS okresať návrhy výdavkov o 84 %.



Štátny tajomník MF Marcel Klimek dodal, že viaceré výdavky sú na tom podobne, už boli schválené vládou, ba niektoré aj parlamentom. Postoj SaS spolu s Matovičom prirovnal k plateniu v reštaurácii, kde si takisto nemôže zákazník povedať, že zaplatí len 16 % účtu.