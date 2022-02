Matovič: V novom stavebnom zákone bude treba urobiť ústupky, no prejde

Bratislava 2. februára (TASR) – V nových stavebných predpisoch, o ktorých budú rozhodovať poslanci Národnej rady (NR) SR, bude zrejme potrebné spraviť nejaké ústupky a zmeny, určite nebudú prijaté v takej podobe, v akej ich do parlamentu poslal vládny kabinet. Povedal to vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) v stredu po rokovaní vlády. Zastavenie zmien v oblasti výstavby však nepredpokladá, poslanci hnutia OĽANO diskutujú s predkladateľom legislatívnych zmien vicepremiérom Štefanom Holým (Sme rodina).



"Pre podnikateľské prostredie je to určite dobrá zmena a spravím všetko preto, aby zmena stavebného zákona prebehla," povedal Matovič s tým, že to ešte bude chcieť určité ústupky a zmeny, ale nepredpokladá zastavenie "stavebnej revolúcie".



"Včera (v utorok 1. 2.) sme mali 3,5-hodinovú diskusiu s predkladateľom tejto legislatívy, s podpredsedom vlády Holým na našom poslaneckom klube," skonštatoval Matovič s tým, že na diskusiu prišiel aj premiér Eduard Heger (OĽANO) a viacerí poslanci, ktorých táto téma zaujíma. "Mali otázky, dostávali odpovede, pokračujeme vo štvrtok (3. 2.), myslím si, že s rovnako dlhým a veľkým formátom," avizoval minister.



Nové stavebné predpisy považuje Matovič za vážnu zmenu. Vidí však nedostatky v súčasnom nastavení, napríklad stavebných konaní. "Slovensko je absolútny 'lúzer', úplne najhoršia krajina v celej Európskej únii, lebo tu najdlhšie trvá stavebné konanie," podotkol minister s tým, že tento problém treba rýchlo odstrániť. Živí totiž pôdu pre možné úplatky pre úradníkov, starostov, primátorov.



Cieľ legislatívnych zmien je podľa neho legitímny. "Bude to 'ťažký pôrod', jasné, že sa to starostom, ktorí prichádzajú o nejaké kompetencie, nepáči," zareagoval Matovič na kritiku samospráv.