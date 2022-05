Matovič v prípade postoja SaS k zdaneniu Slovnaftu spomína vlastizradu

Bratislava 18. mája (TASR) – Správanie SaS zaváňa vlastizradou. Naznačuje to predseda OĽANO a minister financií Igor Matovič, kritizujúci liberálov, že chcú vetovať mimoriadne zdanenie rafinérie Slovnaft, z ktorého by sa mala financovať časť protiinflačných opatrení.



Matovič pred stredajším rokovaním vlády, na ktorom sa preberá protiinflačný balíček, opakovane SaS obvinil, že na rozdiel od partnerov v koalícii nemyslí na rodiny s deťmi, ale len na vlastné záujmy a záujmy veľkopodnikateľov. "Tri strany tu bojujú za rodiny s deťmi a jedna strana kope za zbohatlíkov a v prípade Slovnaftu chce, aby sme dobrovoľne zaplatili 300 miliónov Maďarsku, lebo v maďarskom štátnom rozpočte je to asi lepšie ako v slovenskom. Tomu sa v našej ústave hovorí hovorí vlastizrada," uviedol Matovič.



Vicepremiér v utorok (17. 5.) oznámil, že plánuje predložiť návrh na zavedenie novej dane, ktorá by sa mala týkať zvýšeného rozdielu medzi cenami ruskej ropy a ropy typu Brent. Slovnaft podľa ministra mesačne zarába iba na tomto rozdiele mesačne okolo 100 miliónov eur. Od novej dane si minister sľubuje prínos do štátneho rozpočtu vo výške okolo 300 miliónov eur ročne. Sulík oznámil, že zvyšovanie akýchkoľvek daní je pre SaS "červenou čiarou" a bude návrh vetovať. Nová daň by sa podľa neho automaticky premietla do zvýšenej ceny motorových palív, čo však Matovič odmieta a odvoláva sa na ústnu dohodu s vedením rafinérie.



Ak sa mimoriadnu daň nepodarí zaviesť, Matovič avizuje regulovanie cien palív.