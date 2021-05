Matovič: Vyššie dane a odvody môžu vyhnať ešte viac ľudí

Bratislava 1. mája (TASR) - V blízkej budúcnosti sa Slovensko stane najrýchlejšie starnúcou krajinou Európskej únie (EÚ), čo je z pohľadu verejných financií zásadný problém. Upozornil na to minister financií a líder OĽANO Igor Matovič. Avizoval zároveň prípravu finančného plánu.



Od Nežnej revolúcie klesla podľa jeho slov na Slovensku výrazne pôrodnosť. "Ak porovnáme počet detí, ktorý sa narodil - s pôrodnosťou v roku 1989, nenarodilo sa nám viac ako 600.000 detí, ktoré nám budú veľmi chýbať," skonštatoval na sociálnej sieti Matovič s tým, že počty dôchodcov sa budú zvyšovať, ale medzi pracujúcich bude pribúdať výrazne menej mladých ľudí.



Z pohľadu verejných financií je to podľa neho zásadný problém, keďže na čím ďalej tým viac dôchodkov bude zarábať čím ďalej tým menej zamestnancov. "Ak vychádzam z predpokladu, že cesta vyšším zadlžením bude zarúbaná, migrantov nechceme, kradnúť sa nebude a šetriť už nebude kde, tak jediný zdroj na financovanie viac dôchodkov z menej miezd budú vyššie dane a odvody," uviedol minister. Priznal však, že to následne môže zo Slovenska vyhnať ešte viac ľudí.



Ako tvrdí, je možnosť pokúsiť sa aj o "zázrak v poslednej chvíli" a urobiť zo Slovenska krajinu, kde sa mladí nebudú báť založiť si rodinu a rodina sa nebude báť prijať ďalšie dieťa. Matovič avizuje, že v tejto veci pripraví finančný plán.



Rezort financií sa plánuje v tomto roku zaoberať daňovo-odvodovou reformou. Premiér Eduard Heger (OĽANO) tento týždeň vyhlásil, že sa daňovo-odvodové zaťaženie zvyšovať nebude. Zvyšovanie daní ale na druhej strane jednoznačne nevylúčil. "Daňová reforma ak príde, tak preto, aby bola prospešná pre občanov," povedal.



Koaličná strana SaS chce v rámci diskusie o novom programovom vyhlásení vlády presadiť aj znižovanie daní a odvodov. Hovorí napríklad aj o zakomponovaní daňovej brzdy do zákona o rozpočtovej zodpovednosti.