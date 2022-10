Matovič: Zmenou rozpočtu sme potvrdili odhodlanie pomôcť s energiami

Bratislava 18. októbra (TASR) - Schválenie zmeny štátneho rozpočtu na tento rok je potvrdením odhodlania pomôcť ľuďom počas energetickej krízy. V utorok po prijatí novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 to vyhlásil minister financií a líder OĽANO Igor Matovič. Šéf rezortu práce Milan Krajniak (Sme rodina) naznačil, že energošeky by mohli započítavať vo faktúre v prospech odberateľa už priamo dodávatelia energií.



Matovič poukázal na to, že v utorok vyčlenili dodatočných 1,5 miliardy eur na pomoc s energiami, v návrhu rozpočtu na budúci rok je 3,5 miliardy eur. Spomenul tiež zľavu na cene elektriny so Slovenskými elektrárňami, ktorá je podľa ministra financií v súčasnosti hodná približne 2 miliardy eur. Skonštatoval, že od novembra do konca budúceho roka je tak dokopy nachystaná pomoc ľuďom a firmám na Slovensku s energiami vo výške 7 miliárd eur, čo je niečo vyše 6 % hrubého domáceho produktu (HDP). Podotkol, že Nemecko vyčlenilo na pomoc 5 % HDP.



Minister práce poznamenal, že okrem 207 miliónov eur na opätovné vyplatenie 13. dôchodkov bude možné vyplatiť do konca roka 1,3 miliardy eur zamestnávateľom, verejnému sektoru a domácnostiam ako kompenzácie za vysoké ceny energií.



Krajniak ozrejmil, že sú možné dva spôsoby, ako to urobiť. Prvou možnosťou je posielanie energošekov dotknutým subjektom, teda školám, nemocniciam, domácnostiam alebo firmám. Jednoduchšou možnosťou, ktorú aj presadzuje, je podľa neho posielanie energošekov priamo konkrétnemu dodávateľovi plynu či elektriny. Ten by automaticky energošek odpočítal a vystavil už nižšiu faktúru o sumu dotácie. "Lebo by sa potom nemuseli nikde školy, nemocnice, domácnosti, firmy hlásiť, ale takýmto spôsobom by sa to urobilo automaticky," dodal Krajniak.



Príjmy aj výdavky štátneho rozpočtu na tento rok sa zvýšia približne o 1,5 miliardy eur. Vyplýva to z novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2022, ktorú v utorok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Súčasťou materiálu je aj rozpis výdavkov, na ktoré budú financie použité.