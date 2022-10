Matovič:EK umožní SR použiť na energetickú krízu nevyčerpané eurofondy

Bratislava 4. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) by mala umožniť Slovensku použiť na riešenie energetickej krízy nevyčerpané eurofondy. Informoval o tom na sociálnej sieti podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič (OĽANO).



"Dnes som na rokovaní Ecofinu, všetkých ministrov financií Európskej únie (EÚ), v Luxemburgu a EK práve ústami výkonného podpredsedu Valdisa Dombrovskisa dala na našu žiadosť verejný prísľub, že Komisia urobí kroky, ktoré umožnia Slovensku použiť na riešenie energetickej krízy nevyčerpané eurofondy z obdobia 2014 až 2020," zdôraznil.



Podľa Matoviča je to obrovský úspech Slovenska. "Jediní sme o to žiadali a viac-menej jediným nám táto zmena pomôže. Veľká vďaka patrí premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO) aj za jeho osobnú intervenciu," podčiarkol minister financií.



"Je to mimoriadne veľká vec, ktorá nám umožní domácnosti a firmy na Slovensku previesť cez energetickú krízu so silnou pomocnou rukou štátu. Celková pomoc ľuďom tak dosiahne dokopy až rádovo miliardy eur," dodal Matovič.