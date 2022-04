Matovič:Pomoc štátu pre rodiny s deťmi sa od júla a od roku 2023 zvýši

Bratislava 21. apríla (TASR) - Pomoc štátu pre rodiny s deťmi sa od júla tohto roka a potom od roku 2023 zvýši. Oznámil to vo štvrtok na tlačovej konferencii minister financií SR Igor Matovič (OĽANO) pri predstavení vládnych opatrení proti zdražovaniu. Opatrenia na podporu rodín s deťmi majú podľa jeho slov systémový charakter.



Podľa Matoviča vláda pomôže rodinám s deťmi sumou až 200 eur mesačne na dieťa. Súčasný mesačný prídavok na dieťa vo výške 25,88 eura sa podľa neho od 1. júla 2022 zvýši na 30 eur a od 1. januára 2023 na 40 eur.



Priblížil zároveň, že súčasný daňový bonus na dieťa do šiestich rokov veku na úrovni 47,14 eura od júla tohto roku stúpne na sumu 70 eur a od budúceho roka na 100 eur.



"Daňový bonus na dieťa do 15 rokov, ktorý je v súčasnosti 43,60 eura sa od júla 2022 zvýši na 70 eur a od roku 2023 na 100 eur," avizoval. Daňový bonus na dieťa vo veku nad 15 rokov na úrovni 23,57 eura dosiahne od 1. júla výšku 40 eur a od budúceho roka 50 eur.



"Posledná položka pomoci sú služby deťom, teda tzv. voľnočasové aktivity. Dnes takýto príspevok do rodiny nie je. Od Nového roka bude vo výške 60 eur. Dokopy rodičia, z ktorých aspoň jeden bude pracovať, bude môcť na svoje dieťa získať 200 eur mesačne. Rodič, ktorý nepracuje, dostane 40 eur v hotovosti a dieťa dostane na rozvoj svojho talentu 60 eur. Napríklad matka - osamelý rodič s minimálnou mzdou, ktorá má dve deti, chodiace na základnú školu, ročne získa 3132 eur navyše," dodal minister financií.



Doplnil, že novými výdavkami sa "žiadnym spôsobom nezvyšujú verejné výdavky", lebo vláda nájde na ne nové krytie. "Približne to vychádza pri prídavkoch na deti 200 miliónov eur, pri daňovom bonuse približne 500 miliónov eur a pri tzv. službách deťom takisto približne 500 miliónov eur," vyčíslil Matovič.