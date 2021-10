Matovič:Rozpočet sa schvaľuje s deficitom 4,94%, na debatu máme týždne

Bratislava 14. októbra (TASR) – Návrh štátneho rozpočtu sa má vo štvrtok na vláde schvaľovať s deficitom 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP). Môže sa však ešte meniť, priestor na rokovania je k dispozícii. Debata bude vrcholiť najbližšie dva týždne. Pred rokovaním vlády to uviedol minister financií Igor Matovič (OĽANO).



Výsledná podoba rozpočtu na rok 2022 je podľa jeho slov podmienená schválením viacerých zákonov, a to o dôchodkovej reforme, o výdavkových stropoch a o dlhovej brzde. Ak sa na nich koalícia nedohodne a nebudú schválené, deficit rozpočtu nebude 4,94 % HDP, ale 4,3 % HDP.



Koaliční partneri si podľa Matoviča musia stáť za svojím slovom, ktoré dali ľuďom. "Ja keď teraz nepritlačím aj koaličných partnerov, že tie peniaze budú len vtedy, keď sa budeme správať zodpovedne, tak už sa nikdy nebudeme správať zodpovedne," tvrdí minister financií, ktorý verí, že sa v koalícii dohodnú.



Matovič skonštatoval, že o troch reformách bude nutné hlasovať ešte predtým ako o samotnom rozpočte. "Chcieť iba rozdávať bez akejkoľvek zodpovednosti, bez reforiem, ktoré sme ľuďom sľúbili, by bolo naozaj nemiestne. Ja to nedovolím ako minister financií," zdôraznil.